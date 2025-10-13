'कपड़े बदलते समय चुपके से बनाया वीडियो, फिर ब्लैकमेलिंग...', रेप के आरोप में फेमस यूट्यूबर और बेटा गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक लोकप्रिय यूट्यूबर और उसके किशोर बेटे को एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. लाखों फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर अरबिंद मंडल को उनके किशोर बेटे के साथ रविवार को 15 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. लड़की पिछले कई महीनों से रील बनाने में उनकी मदद कर रही थी. लड़की कहा कहना है कि दोनों ने कपड़े बदलते समय चुपके से वीडियो बना लिया फिर ब्लैकमेल करने लगे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक हुसैन मेहदी रहमान ने बताया कि मंडल को बशीरहाट के एसडीजेएम कोर्ट ले जाया गया और तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. अधिकारी ने बताया कि उनके किशोर बेटे को किशोर न्यायालय ले जाया गया और फिर किशोर सुधार गृह भेज दिया गया.

कपड़े बदलते समय चुपके से वीडियो बना लिया

लड़की के माता-पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मंडल और उसके बेटे ने उनकी बेटी का कपड़े बदलते समय चुपके से वीडियो बना लिया और बाद में उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. दोनों वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहे थे और कथित तौर पर लड़की के घर के पास स्थित अपने घर में उसके साथ बलात्कार किया.

Advertisement

लड़की ने सुनाई आपबीती

लड़की के परिवार को बेटी के साथ हुए यौन उत्पीड़न और अत्याचारों के बारे में तब पता चला जब दो दिन पहले वह रो पड़ी और अपनी आपबीती सुनाई. अधिकारी ने बिना कोई विवरण दिए बताया कि लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया है.

लड़की के परिवार ने बताया कि पिता-पुत्र की जोड़ी ने कई महीने पहले कक्षा 9 की छात्रा से संपर्क किया था और उसे शॉर्ट फिल्में बनाने में मदद करने के लिए कहा था, और लड़की उनके साथ शूटिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर गई थी.

---- समाप्त ----