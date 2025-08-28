ओडिशा: पेट्रोल पंप पर युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात, इलाके में फैला तनाव

ओडिशा के बरगढ़ में बुधवार देर रात हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. यहां एक युवक की पेट्रोल पंप पर धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अचानक युवक पर हमला बोल दिया और धारदार हथियार से लगातार वार करता रहा. हमले इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

हत्या के बाद इलाके में फैला तनाव

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सोहेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को खंगालना शुरू कर दिया है.

पुरानी रंजिश में हत्या

बरगढ़ एसपी ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच वाहन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी. इसी विवाद के चलते आरोपी ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी.

पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है. घटना के बाद हलादिपाली क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.



