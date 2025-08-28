scorecardresearch
 

Feedback

ओडिशा: पेट्रोल पंप पर युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात, इलाके में फैला तनाव

बरगढ़ में पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें आरोपी युवक पर धारदार हथियार से वार करता दिखा. मौके पर ही युवक की मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुरानी रंजिश हत्या की वजह बताई जा रही है.

Advertisement
X
मामूली विवाद पर हुई हत्या (Photo: Screengrab)
मामूली विवाद पर हुई हत्या (Photo: Screengrab)

ओडिशा के बरगढ़ में बुधवार देर रात हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. यहां एक युवक की पेट्रोल पंप पर धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अचानक युवक पर हमला बोल दिया और धारदार हथियार से लगातार वार करता रहा. हमले इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

हत्या के बाद इलाके में फैला तनाव

सम्बंधित ख़बरें

बंगाल की खाड़ी में पलटा ट्रॉलर. (Photo: Representational)
बंगाल की खाड़ी में लापता हो गया मछुआरा... समंदर की तेज लहरों में पलट गया था ट्रॉलर 
scared woman
पहले किडनैपिंग और फिर 6 महीनों तक गैंगरेप...23 साल की महिला ने थाने में पहुंचकर बताई आपबीती 
बालासोर में महिला का अपहरण के बाद रेप. (Photo: Representational )
ओडिशा: बालासोर में महिला का अपहरण के बाद कई महीनों तक रेप... आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस 
A truck caught in a flood in Bhubaneswar.
सैलाब की चेपट में आया ट्रक, देखें कैसे पानी में समाया 
भारत के वॉटरफॉल्स, प्रकृति की ऐसी खूबसूरती जो दिल को छू जाए 

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सोहेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को खंगालना शुरू कर दिया है.

पुरानी रंजिश में हत्या

बरगढ़ एसपी ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच वाहन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी. इसी विवाद के चलते आरोपी ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी.

Advertisement

पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है. घटना के बाद हलादिपाली क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement