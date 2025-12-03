पहले बेटे, फिर भांजी-भतीजी को मार डाला... बच्चों की 'सुंदरता' से जलने वाली साइको चाची की कहानी, ऐसे खुली पोल

हरियाणा के पानीपत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो जलन और मानसिक विकार के चलते मासूम बच्चों की दुश्मन बन गई थी. आरोपी पूनम अब तक चार बच्चों की जान ले चुकी है, जिनमें उसका अपना बेटा भी शामिल है.

और पढ़ें

दरअसल, आरोपी महिला ने पहले अपने बेटे की हत्या की, फिर भांजी को मारा और इसके बाद भतीजी को भी मौत के घाट उतार दिया. पुलिस के मुताबिक, वह खास तौर पर सुंदर या आकर्षक दिखने वाले बच्चों को टारगेट बनाती थी और हर बार उन्हें पानी में डुबोकर मार देती थी.

शादी समारोह से खुले राज

1 दिसंबर को नौल्था गांव में एक शादी के दौरान छह साल की बच्ची विधि टब में मृत मिली. बच्ची की लंबाई टब से काफी बड़ी थी, जिससे दुर्घटना की संभावना बेहद कम थी. बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद पाया गया. यह सब देखकर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि घटना के समय बाथरूम के आसपास केवल पूनम ही आ-जा रही थी. परिवार की शिकायत और पूछताछ के बाद पूनम टूट गई और उसने कबूल किया कि वह पहले भी तीन बच्चों की हत्या कर चुकी है, जिनमें उसका खुद का बेटा भी शामिल था.

Advertisement

खूबसूरती से थी जलन

पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूनम मानसिक रूप से अस्थिर थी. खूबसूरत बच्चों को देखकर उसे जलन होती थी. उसे लगता था कि कोई उससे या उसके बच्चे से ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए. इसी जलन में वह बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती थी.

चार हत्याएं, सबका एक ही पैटर्न

पूनम ने पहले अपनी ननद की सुंदर बच्ची को पानी की हौद में डुबोया. शक न जाए, इसलिए उसने कुछ समय बाद अपने ही बेटे को उसी तरह मार डाला. दोनों मौतों को परिवार ने हादसा मान लिया.

मायका में ली जान

यहां पूनम ने अपनी एक मासूम भतीजी को भी पानी में डुबोकर मार दिया. इसे भी दुर्घटना समझकर परिवार ने मामले को रफा-दफा कर दिया. हर बार वह एक ही तरीका अपनाती, बच्चों को पानी में डुबोना और फिर हादसा बताकर बच निकलना.

हत्या के बाद दिखाती थी खुशी

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद महिला का व्यवहार बेहद अजीब हो जाता था. वह खुशी जताती थी, जो सामान्य नहीं था. हिरासत में उसने बताया कि सुंदर और ध्यान खींचने वाले बच्चों को देखकर उसे असहनीय जलन होती थी.

36 घंटे में पूरा खुलासा

सीआईए टीम ने केवल 36 घंटे में पूरा मामला सुलझा लिया. पुलिस ने कहा कि आरोपी अपने अपराध छिपाने के लिए अपने ही बच्चे की हत्या तक कर सकती थी, जिससे केस और भी संवेदनशील हो गया.

Advertisement

पुलिस हिरासत में ली गई महिला

पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया है. क्या वह मानसिक रूप से बीमार थी, पुलिस यह भी जांच कर रही है.

यह पूरा मामला हरियाणा में सनसनी बना हुआ है, क्योंकि जलन और मानसिक विकृति के चलते एक महिला द्वारा चार बच्चों की लगातार हत्याएं करना बेहद दुर्लभ और भयावह है.

---- समाप्त ----