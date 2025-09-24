scorecardresearch
 

नोएडा का नामी स्कूल, छात्रा की रहस्यमय मौत... आखिर कब सुलझेगी तनिष्का की डेथ मिस्ट्री?

नोएडा के एक नामी प्राइवेट स्कूल में 10 साल की छात्रा तनिष्का की मौत से हड़कंप मच गया है. घर से स्कूल जाते समय बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन चंद घंटे के भीतर ही उसकी सांसें थम गईं. अब यह मौत रहस्य बन चुकी है. हालांकि, पुलिस जांच अभी जारी है.

10 साल की छात्रा की मौत के बाद इंसाफ की आस में पीड़ित मां. (Photo: ITG)
10 साल की छात्रा की मौत के बाद इंसाफ की आस में पीड़ित मां. (Photo: ITG)

दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 स्थित नामी प्राइवेट स्कूल में क्लास 6 की छात्रा की रहस्यमय मौत से सनसनी मच गई है. 10 साल की मासूम घर से स्कूल तक बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसकी लाश अस्पताल से घरवालों को मिली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौत की वजह बताने में नाकाम रही है. अब पुलिस विसरा जांच से राज जानने की कोशिश में है.

मृतक छात्रा का नाम तनिष्का शर्मा था. 4 सितंबर की सुबह वह हमेशा की तरह तैयार होकर स्कूल गई थी. परिवार का कहना है कि बच्ची उस दिन बेहद खुश थी और अपनी टीचर के लिए गिफ्ट भी लेकर गई थी. लेकिन कुछ ही देर बाद घरवालों को स्कूल की तरफ से फोन आया कि तनिष्का को तुरंत अस्पताल लाया गया है. जब तक परिवार वहां पहुंचा, बच्ची दम तोड़ चुकी थी.

तनिष्का की मां तृप्ता शर्मा का कहना है कि मौत की खबर सुनने के बाद जब उन्होंने स्कूल प्रशासन से बातचीत की, तो उन्हें कई विरोधाभासी बातें सुनने को मिलीं. किसी ने कहा बच्ची की तबीयत टिफिन खाते हुए बिगड़ी, तो किसी ने बताया कि वह सीढ़ियों पर चढ़ते समय गिर पड़ी, जबकि कुछ ने और कहानियां सुनाईं. इन अलग-अलग वर्जन ने परिवार के शक को और गहरा कर दिया.

Noida School Student Mysterious Death Case

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया. लेकिन रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका. ऐसे में पुलिस ने विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया. अभी तक मौत की वजह पूरी तरह रहस्य बनी हुई है. तनिष्का के परिजनों ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है.

परजिन स्कूल से बार-बार कह रहे हैं कि उनकी बच्ची के आखिरी पलों का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाए. यह उनकी शंका को और मजबूत करता है कि कहीं कोई सच्चाई छिपाई तो नहीं जा रही. इस पर स्कूल की प्रिंसिपल ने सफाई दी है. उनका कहना है कि सीसीटीवी का पूरा डीवीआर पुलिस पहले ही जब्त करके ले गई है, इसलिए उनके पास दिखाने के लिए फुटेज नहीं है.

Noida School Student Mysterious Death Case

पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं. इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि तनिष्का की मौत प्राकृतिक थी, किसी हादसे का नतीजा थी या फिर लापरवाही का अंजाम. इस रहस्य ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले की जांच के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई है, जो कि हर एंगल से जांच कर रही है.

