पहले गुलाब का पौधा दिया, फिर गोली मार दी... नांदेड हत्याकांड में सक्षम की मां का सनसनीखेज खुलासा

महाराष्ट्र के नांदेड में 20 साल के सक्षम टाटे की हत्या का मामला नए खुलासे के साथ खौफनाक होता जा रहा है. गुरुवार शाम हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया था. अब सक्षम की मां संगीता टाटे ने सनसनीखेज खुलासा किया है. उनका दावा है कि आरोपी परिवार ने उनसे साफ कहा था कि उनका बेटा उनकी जिंदगी का वह "कांटा" बन गया है, जिसे वे हमेशा के लिए निकाल देना चाहते हैं.

संगीता टाटे के मुताबिक, सक्षम की गर्लफ्रेंड आंचल ममीदवार के परिवार ने शुरुआत में रिश्ते का समर्थन करने का नाटक किया. एक त्योहार पर आंचल के पिता ने सक्षम को अपने कंधों पर उठाकर यह दिखाया कि वे लड़के को अपनाना चाहते हैं. लेकिन असली संकेत उसके जन्मदिन पर मिला. उस समय उसके सारे दोस्त गुलदस्ते लेकर आए, लेकिन आंचल के घरवालों ने कांटों वाला गुलाब का पौधा दिया.

इसके बाद में आरोपियों ने खुद कहा कि उन्होंने उसे कांटे इसलिए दिए क्योंकि वे अपनी जिंदगी से कांटा हटाना चाहते थे. इसके कुछ दिनों बाद सक्षम पुराने गंज इलाके में अपने दोस्तों के साथ था. उस समय आंचल का भाई आरोपी हिमेश ममीदवार वहां पहुंचा. दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने सक्षम पर गोली चला दी. गोली उकी पसलियों में जा धंसी. आरोपी ने उसके सिर पर टाइल मार दी.

इस वजह से सक्षम टाटे की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने हिमेश, उसके भाई साहिल और पिता गजानन ममीदवार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में साफ हुआ कि सक्षम और आंचल के रिश्ते में जाति को लेकर भारी नाराजगी थी. इस हत्याकांड से पहले हिमेश अपनी बहन आंचल को लेकर इतवारा पुलिस स्टेशन गया था. वो चाहता था कि आंचल अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ शिकायत कर दे.

आंचल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद जो हुआ, वो पूरी दुनिया के सामने है. हत्या के बाद आंचल ने सक्षम की लाश के साथ शादी कर ली. उसने कहा कि उनका प्यार किसी जाति, दबाव या धमकी से छोटा नहीं है. यह रिश्ता मौत के बाद भी अमर रहेगा. इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों को भी हिला दिया है. वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने इसको जाति-जनित हिंसा बताया.

उन्होंने कहा कि सक्षम, एक युवा बौद्ध युवक, को जाति की नफरत ने मार डाला. आंचल का आरोपी भाई की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करना और फिर लाश से शादी रचाना असाधारण साहस की मिसाल है. रिपब्लिकन सेना चीफ आनंदराज अंबेडकर ने कहा कि यह घटना एक ऐसा घाव है जिसे कोई शब्द नहीं भर सकता. एक पल में एक परिवार की जिंदगी तबाह हो गई. आंचल ने झुकने से इनकार कर दिया.

