प्रेमिका के घर शादी की बात करने पहुंचा मुस्लिम प्रेमी, भाइयों ने पीट-पीटकर जान ले ली

लखनऊ में अंतरधार्मिक प्यार में कत्ल की वारदात सामने आई है. यहां 27 साल के अली अब्बास की उसकी प्रेमिका के भाइयों ने बेरहमी से लाठियों से पीटकर हत्या कर दी. आरोपियों ने बहन से शादी की बात करने आए अब्बास को जाल में फंसाया और मौत के घाट उतार दिया.

लखनऊ के सआदतगंज में हत्या की खौफनाक वारदात से सनसनी. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज इलाके में प्रेम प्रसंग के बीच एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां 27 साल के अली अब्बास की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात को प्रेमिका के भाइयों ने अंजाम दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार की रात अली अब्बास को उसकी प्रेमिका के भाई हिमालय प्रजापति (26), सोनू प्रजापति (27) और सौरभ प्रजापति (30) ने अपने घर बुलाया. उन्होंने उससे कहा कि वो अपनी बहन की शादी की बात उससे करना चाहते हैं. दरअसल, उनकी बहन और अली के बीच चार साल से प्रेम संबंध चल रहा था.

लड़की के परिवार वाले इस संबंध के विरोध में थे. उन्होंने दोनों को कई बार मिलने से रोका भी था, लेकिन ये नहीं माने. यही वजह है कि आरोपियों ने नाराज होकर अली की हत्या की साजिश रच डाली. इसके लिए उसे घर बुलाया. उस पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस जानलेवा हमले में अली के सिर पर गंभीर चोटें आईं. वो मौके पर ही बेसुध हो गया.

इसके बाद आरोपी उसे कुछ दूर ले जाकर गली में फेंक आए. इसी बीच पीड़ित के परिजनों को इसकी सूचना मिली. वे लोग पहुंचे तो अली खून से लथपथ बेहोश पड़ा था. उसे आनन-फानन में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन मंगलवार तड़के उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमोर्टम के लिए भेजा है.

डीसीपी ने बताया कि मृतक के पिता आरिफ जमीर की शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) यानी हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने हिमालय, सौरभ और सोनू तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत एकत्र किए हैं. इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. 

