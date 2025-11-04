केरल में महिला टूरिस्ट से गुंडागर्दी, दो टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार, दो पुलिस अफसर सस्पेंड

केरल के मुन्नार में मुंबई की एक महिला टूरिस्ट के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इस मामले में टैक्सी यूनियन से संबंधित दो ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले सरकार के सख्त निर्देश के बाद दो पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया था. उन दोनों पर टैक्सी यूनियन के साथ मिलीभगत का आरोप लगा था.

इस मामले में महिला टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें टूरिस्ट जान्हवी ने खुलासा किया कि मुन्नार में उसको टैक्सी यूनियन के ड्राइवरों ने धमकियां दी और पुलिस मदद करने के बजाय उनके दबाव में झुक गई. उसने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि वो बहुत खुश होकर केरल घूमने गई थी, लेकिन उसके साथ बर्ताव हुआ.

जान्हवी ने कहा, ''मैं मुन्नार में थी. हमें बताया गया कि टैक्सी यूनियन की वजह से वहां कोई उबर या ओला नहीं चलती. यदि उबर या ओला चाहिए तो हमें उन्हें किसी दूसरी जगह बुलाना होगा. मैंने जैसे ही अपने कैब ड्राइवर को बुलाया और सामान रखने लगी, तभी 5-6 आदमी उसका पीछा करते हुए पहुंच गए. वो लोग मुझे और कैब ड्राइवर को धमकाने लगे.''



उसने कहा, ''हमें असुरक्षित महसूस हुआ. हमने सोचा कि पुलिस हमारी मदद करेगी, इसलिए हमने उनको फोन किया. पुलिस आई तो उसने हमारी मदद करने के बजाय कहा कि हमें टैक्सी यूनियन ड्राइवरों के साथ ही जाना होगा. यहां उबर या ओला कैब से नहीं जाया जा सकता.'' इसके बाद उसने केरल टूरिज्म के अफसरों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ने भी मदद नहीं किया.

वीडियो के अंत में जान्हवी ने भावनात्मक होकर कहा, ''केरल बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मैं अब कभी भी उस राज्य में दोबारा नहीं जाऊंगी.'' इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 135(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज किया.

इसके बाद पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान की गई, जिनके नाम विनायकान और विजयकुमार बताए गए. दोनों को हिरासत में ले लिया गया है. इस मामले में टूरिस्ट की मदद न करने पर मुन्नार पुलिस स्टेशन के दो अफसरों असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर साजू पॉलोज और ग्रेड एसआई जॉर्ज कुरियन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद केरल के परिवहन मंत्री के बी गणेश कुमार ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि टूरिस्ट को परेशान करने के आरोपी सभी टैक्सी ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. उन्होंने कहा, ''यह जो हुआ है, वह गुंडागर्दी है. यह कुछ समय से चल रहा है. मैंने परिवहन अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए.''

मुन्नार टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है. एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने कहा, ''हमने मेहमानों को परेशान नहीं किया. हम ऐसा कभी नहीं करते. ये टूरिस्ट आएंगे तभी तो हम कुछ कमा पाएंगे, क्योंकि यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. हमें नहीं पता कि उसने यह वीडियो कैसे बनाया. हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई.''

