scorecardresearch
 

Feedback

केरल में महिला टूरिस्ट से गुंडागर्दी, दो टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार, दो पुलिस अफसर सस्पेंड

मुंबई की एक टूरिस्ट का 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने मुन्नार में टैक्सी यूनियन और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया. वायरल वीडियो के बाद केरल पुलिस ने दो ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले दो पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया.

Advertisement
X
मुंबई की महिला टूरिस्ट की 3 मिनट की वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई. (File Photo: ITG)
मुंबई की महिला टूरिस्ट की 3 मिनट की वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई. (File Photo: ITG)

केरल के मुन्नार में मुंबई की एक महिला टूरिस्ट के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इस मामले में टैक्सी यूनियन से संबंधित दो ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले सरकार के सख्त निर्देश के बाद दो पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया था. उन दोनों पर टैक्सी यूनियन के साथ मिलीभगत का आरोप लगा था. 

इस मामले में महिला टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें टूरिस्ट जान्हवी ने खुलासा किया कि मुन्नार में उसको टैक्सी यूनियन के ड्राइवरों ने धमकियां दी और पुलिस मदद करने के बजाय उनके दबाव में झुक गई. उसने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि वो बहुत खुश होकर केरल घूमने गई थी, लेकिन उसके साथ बर्ताव हुआ.

जान्हवी ने कहा, ''मैं मुन्नार में थी. हमें बताया गया कि टैक्सी यूनियन की वजह से वहां कोई उबर या ओला नहीं चलती. यदि उबर या ओला चाहिए तो हमें उन्हें किसी दूसरी जगह बुलाना होगा. मैंने जैसे ही अपने कैब ड्राइवर को बुलाया और सामान रखने लगी, तभी 5-6 आदमी उसका पीछा करते हुए पहुंच गए. वो लोग मुझे और कैब ड्राइवर को धमकाने लगे.''
 
उसने कहा, ''हमें असुरक्षित महसूस हुआ. हमने सोचा कि पुलिस हमारी मदद करेगी, इसलिए हमने उनको फोन किया. पुलिस आई तो उसने हमारी मदद करने के बजाय कहा कि हमें टैक्सी यूनियन ड्राइवरों के साथ ही जाना होगा. यहां उबर या ओला कैब से नहीं जाया जा सकता.'' इसके बाद उसने केरल टूरिज्म के अफसरों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ने भी मदद नहीं किया.

सम्बंधित ख़बरें

Sabarimala gold theft case
सबरीमाला सोना चोरी केस: स्पॉन्सर उन्नीकृष्णन पोट्टी गिरफ्तार, SIT ने खोली दूसरी फाइल! 
Portrait of sad young woman with face protective mask looking through the window at home
केरल में महिला पर्यटक से बदसलूकी, टैक्सी यूनियन पर आरोप, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड 
सबरीमाला मंदिर चोरी मामले में SIT की जांच तेज (Photo: PTI)
सबरीमाला मंदिर चोरी केस में SIT की जांच तेज, पूर्व अध्यक्ष एन वासु से की पूछताछ 
शराबी ने महिला को ट्रेन से नीचे फेंका. (Photo: Representational )
ट्रेन में गेट से नहीं हटी महिला तो शराबी ने नीचे धकेला, हालत गंभीर... ICU में भर्ती 
Karun Nair
Karun रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बल्ले से धमाल मचा रहे हैं 
Advertisement

वीडियो के अंत में जान्हवी ने भावनात्मक होकर कहा, ''केरल बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मैं अब कभी भी उस राज्य में दोबारा नहीं जाऊंगी.'' इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 135(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज किया. 

इसके बाद पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान की गई, जिनके नाम विनायकान और विजयकुमार बताए गए. दोनों को हिरासत में ले लिया गया है. इस मामले में टूरिस्ट की मदद न करने पर मुन्नार पुलिस स्टेशन के दो अफसरों असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर साजू पॉलोज और ग्रेड एसआई जॉर्ज कुरियन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद केरल के परिवहन मंत्री के बी गणेश कुमार ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि टूरिस्ट को परेशान करने के आरोपी सभी टैक्सी ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. उन्होंने कहा, ''यह जो हुआ है, वह गुंडागर्दी है. यह कुछ समय से चल रहा है. मैंने परिवहन अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए.''

मुन्नार टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है. एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने कहा, ''हमने मेहमानों को परेशान नहीं किया. हम ऐसा कभी नहीं करते. ये टूरिस्ट आएंगे तभी तो हम कुछ कमा पाएंगे, क्योंकि यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. हमें नहीं पता कि उसने यह वीडियो कैसे बनाया. हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई.''

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement