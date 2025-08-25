scorecardresearch
 

प्रेमिका से अनबन, अवसाद और नदी में छलांग... बहन से बहस के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम

दिल्ली में यमुना पुल से नदी में एक युवक के कूदने के बाद सनसनी फैल गई. इस घटना के वक्त युवक अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. उसकी बहन से पूरी घटनाक्रम लाइव देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया. युवक की लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है.

दिल्ली में यमुना नदी में कूदा युवक, वीडियो कॉल पर बहन से कर रहा था बात. (Photo: AI-Generated)
दिल्ली में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां 21 साल का युवक अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. अचानक उनके बीच बहस हुई और देखते ही देखते उसने यमुना पुल से नदीं में छलांग लगा दी.

इस पूरी घटना को उसकी बहन ने फोन पर लाइव देखा. युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात करीब 11.20 बजे ये घटना घटी है. पीड़ित की पहचान रितिक के तौर पर हुई है. बहन सुमन ने पीसीआर को कॉल करके बताया कि वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान रितिक रेलिंग फांदकर यमुना नदी में कूद गया.

ये बात सुनकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वहां देखा कि यमुना पुल पर एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन पड़ा हुआ है.

मौके पर पुलिस के पहुंचने थोड़ी देर बाद रितिक की बहन सुमन भी पहुंच गई. वो करोल बाग में रहती है और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है. पुलिस जांच में पता चला कि रितिक पिछले कुछ महीनों से नौकरी की तलाश में अपनी बहन के साथ रह रहा था.

अपनी प्रेमिका से अनबन के बाद वो अवसाद में चला गया था. यही तनाव रविवार रात बहन से हुई बहस में फूट पड़ा. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो कॉल पर हुई बहस के बाद रितिक ने बिना सोचे-समझे खौफनाक कदम उठा लिया. इस मामले के सामने आते ही बचाव दल तुरंत सक्रिय हो गए. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम, एनडीआरएफ और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गए.

इस घटना के करीब 20 मिनट बाद ही एनडीआरएफ की मोटरबोट ने यमुना नदी में तलाशी शुरू कर दी.

रविवार रात से सोमवार सुबह तक सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहा. नदी में कई बार तलाशी ली गई, लेकिन अभी तक रितिक का कोई पता नहीं चल पाया है. पुलिस का कहना है कि रितिक की तलाश के लिए हर संभव जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं.

नदी के दोनों किनारों पर भी सर्च अभियान चल रहा है. लेकिन रितिक के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है. पूरा परिवार सदमे में है.

