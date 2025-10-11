scorecardresearch
 

पत्नी की मौत को नेचुरल डेथ बता रहा था पति, ऐसे सुलझी मर्डर मिस्ट्री, पहुंचा हवालात

केरल के पलक्कड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. 26 साल की वैष्णवी की मौत को पहले अस्पताल ने सामान्य बताया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ कि उसके पति दीक्षित ने गला घोंटकर हत्या की थी. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने गुस्से में पत्नी की जान ले ली. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार (Photo: Representational )
हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार (Photo: Representational )

केरल के पलक्कड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 26 साल की महिला वैष्णवी की हत्या उसके पति दीक्षित ने कर दी. पुलिस के अनुसार, शुरू में यह मामला एक सामान्य मौत जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस सच्चाई उजागर कर दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना श्रीकृष्णपुरम थाना क्षेत्र में शुक्रवार की तड़के घटी. पुलिस ने बताया कि दीक्षित ने अपने ससुर को फोन पर बताया कि उसकी पत्नी अचानक अस्वस्थ हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ऐसे पकड़ा गया पति का झूठ

परिवार को दीक्षित की बातों पर शक हुआ और उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की. जब मृतका के शव का पोस्टमार्टम त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ, तो उसमें पाया गया कि वैष्णवी की गला दबाकर हत्या की गई थी.

पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने स्वीकार किया कि दोनों के बीच किसी घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर पत्नी का गला घोंट दिया. यह भी पता चला कि दोनों की डेढ़ साल पहले लव मैरिज हुई थी और शादी के बाद से ही उनके रिश्तों में खटास आ गई थी.

आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने घटना को सामान्य मौत की तरह पेश करने की कोशिश की, लेकिन परिवार की सतर्कता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच उजागर कर दिया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और महिला संगठनों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है.
 

