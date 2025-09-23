बेरहमी से बीवी की हत्या, थाने में कत्ल का कुबूलनामा... केरल में पति की दिल दहलाने वाली करतूत!

केरल के कोल्लम जिले के पुनालुर के पास कूथानाडी गांव में सोमवार सुबह हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां 42 वर्षीय एक शख्स ने अपनी 39 साल की पत्नी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद फेसबुक पर लाइव आकर उसने अपना गुनाह कुबूल किया. इस दौरान उसने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. इसके बाद थाने पहुंचकर उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान कूथानाडी, प्लाचेरी, वलक्कुडु निवासी शालिनी के रूप में हुई है. आरोपी का नाम इसहाक है. शुरुआती जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. पीड़िता आरोपी के चरित्र पर शक करके अक्सर झगड़ा करती थी. सोमवार सुबह 6.30 बजे जब शालिनी रसोई के पीछे बने पाइपलाइन के पास नहाने गई थी, तभी इसहाक ने उस पर हमला कर दिया.

इसहाक ने चाकू से शालिनी की गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे घाव कर डाले. इस वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद उसने फेसबुक लाइव किया. करीब दो मिनट के इस वीडियो में उसने कहा कि उसकी पत्नी उस पर कभी भरोसा नहीं करती थी. उसकी बातों की अनदेखी करती थी. यहां तक कि झगड़ा करने के बाद अपनी मां के पास जाकर रहने लगी थी. वापस आने के बाद वो घर छोड़ने की जिद कर रही थी.

बीवी की राजनीतिक सक्रियता से नाराज था इसहाक

आरोपी ने शालिनी पर गहनों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने ज्वैलरी गिरवी रखकर गाड़ी खरीदी थी. इसके अलावा शालिनी के नौकरी करने और राजनीतिक बैठकों में सक्रिय रहने को लेकर भी वो नाराज था. अपना अपराधी स्वीकार करने के बाद इसहाक सीधे पुनालुर पुलिस स्टेशन पहुंचा. वहां पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

घर में खून से लथपथ पड़ा हुआ था पीड़िता का शव

पुलिस ने शालिनी को खून से लथपथ हालत में मृत पाया. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि दंपति के दो बेटे हैं. 19 वर्षीय बड़े बेटे ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है. उसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले की गहन जांच के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई है.

शालिनी के साथ अक्सर मारपीट करता था आरोपी

शुरुआती जांच में सामने आया कि इसहाक खाड़ी देश से लौटकर रबर टैपर का काम करता था, जबकि शालिनी पास के एक स्कूल में हेल्पर थी. इसहाक अक्सर शालिनी के साथ मारपीट करता था. इससे परेशान होकर वो कुछ समय पहले अपनी मां के पास रहने चली गई थी. हालांकि हाल ही में वह अपने पति के घर लौट आई थी. उससे अलग कमरे में रह रही थी. सोमवार सुबह वो अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थी.

शालिनी और इसहाक के मोबाइल फोन किए जब्त

उसी वक्त आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. पुलिस ने शालिनी और इसहाक के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, ताकि कत्ल से पहले और बाद की गतिविधियों का विवरण सामने लाया जा सके. यह पूरी वारदात न सिर्फ घरेलू कलह का एक खौफनाक अंजाम है बल्कि लाइव आकर हत्या का ऐलान करने जैसा सनसनीखेज पहलू भी इसमें जुड़ गया है.

