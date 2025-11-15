scorecardresearch
 

यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और एक करोड़ की डिमांड... 'पागल प्रेमी' के जाल में फंसी फिल्म एक्ट्रेस की कहानी

बेंगलुरु में एक कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस ने अपने पूर्व प्रेमी पर पीछा करने, धमकाने और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. आरोपी अरविंद वेंकटेश रेड्डी ने लोकेशन ट्रैकिंग से लेकर ब्लैकमेल, छेड़छाड़ और एक करोड़ की उगाही तक सब कुछ किया. पुलिस ने जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है.

कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस को शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप. (Photo: AI-generated)
बेंगलुरु पुलिस ने एक कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री का शोषण करने, धमकाने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अरविंद वेंकटेश रेड्डी के रूप में हुई है. इस मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 17 अक्टूबर को राजराजेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 78(2) (पीछा करना), 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 352 (शांति भंग), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया था.

36 वर्षीय फिल्म एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में कहा था कि अरविंद वेंकटेश रेड्डी को वो साल 2021 से जानती है. साल 2022 में श्रीलंका में एक कार्यक्रम के दौरान उनसे पहली बार आमने-सामने मुलाकात हुई थी. शुरुआती महीनों में दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने. उनके बीच दोस्ती बढ़ी. यह रिश्ता बहुत जल्द लिव-इन रिलेशनशिप में बदल गया. शुरुआती दिनों में आरोपी उसके साथ प्यार करने का दिखावा करता था. लेकिन कुछ ही समय में उसका व्यवहार बदल गया. वो अक्सर नशे में घर आता था.

इसके बाद उनके बीच झगड़े होते थे. उसका रवैया तेजी से जुनूनी और धमकाने वाला हो गया. उसका यह आक्रामक और नियंत्रित करने वाला व्यवहार इतना खतरनाक हो गया कि उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी. लेकिन दूरी बनाने की कोशिशों से रेड्डी और बेकाबू हो गया. आरोप हैं कि उसने अभिनेत्री का हर जगह पीछा करना शुरू कर दिया. वह उसकी लोकेशन ट्रैक करता था. उसकी निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था. उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करता था.

आरोपी अरविंद वेंकटेश रेड्डी ने सोशल मीडिया पर पीड़िता को बदनाम करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं कुछ लोगों को उसके घर भी भेजा ताकि वहां परेशानी खड़ी की जा सके. उसने अभिनेत्री के छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी. इस तरह वो बार-बार दबाव बनाता रहा कि अभिनेत्री उसके साथ रिश्ता जारी रखे. अप्रैल 2024 में आरोपी के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से टूटकर अभिनेत्री ने अपने आवास पर आत्महत्या का प्रयास किया था. उस समय जबरन शादी का दबाव बनाया गया था.

पीड़िता के मुताबिक उत्पीड़न का सिलसिला चलता रहा. आरोपी ने एक करोड़ की मांग कर डाली. उसने परिवार और रिश्तेदारों के सामने उसे जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की, ताकि उसे अपने वश में कर सके. लगातार पीछा करना, धमकाना और भावनात्मक ब्लैकमेल करना उसकी आदत बन चुका था. इस केस को बाद में गोविंद राजनगर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया. वहां जांच के दौरान पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है.

