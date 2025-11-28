scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड: जंगल में माओवादी साजिश का शिकार बनी महिलाएं, IED ब्लास्ट में एक की मौत, दो घायल

झारखंड के सारंडा जंगल में माओवादी ने IED ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. महिला जंगल में पत्ते तोड़ने गई थी. इस घटना को माओवादियों की हताशा माना जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

Advertisement
X
नक्सिलयों ने जंगल में आईईडी प्लांट किया था (फाइल फोटो-ITG)
नक्सिलयों ने जंगल में आईईडी प्लांट किया था (फाइल फोटो-ITG)

Jharkhand IED Blast: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. जेराइकेला थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) धमाका हुआ. इस विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं घायल हो गईं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है. शुरुआती जांच में इस घटना को माओवादी साजिश से जोड़ा जा रहा है.

पत्ते तोड़ने गई महिलाओं पर टूटा कहर
पुलिस के अनुसार, महिलाओं का एक समूह जंगल के कोलभोंगा इलाके में 'सियाल' यानी रेशम कपास के पेड़ के पत्ते तोड़ने गया था. इसी दौरान उनमें से एक महिला का पैर माओवादियों द्वारा लगाए गए IED पर पड़ गया. जैसे ही दबाव पड़ा, धमाका हो गया और तीनों महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं. स्थानीय लोगों ने आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़ लगाई.

एक की मौत, दो महिलाएं घायल
पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि धमाके में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. दो अन्य महिलाएं घायल हुई हैं, जिनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया है. हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है. विस्फोटक और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि माओवादियों की गतिविधियों के बारे में अधिक सुराग मिल सकें.

सम्बंधित ख़बरें

Raisen rape accused Salman Encounter
जंगल में ठिकाना, चाय की तलब और CCTV से निगरानी... ऐसे पकड़ा गया रायेसन का गुनहगार 
Shooter Bandhu Mann Singh Sekhon arrested in Kapil Sharma cafe firing conspiracy in Canada
कौन है कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे का शूटर, जो द‍ि‍ल्ली में अरेस्ट 
Lucknow police arrested thugs Premshankar and Santosh (Photo- ITG)
ठगी का 'कॉर्पोरेट मॉडल': 50 कर्मचारी, लग्जरी कार में एंट्री... प्रेमशंकर ने ऐसे लूटे करोड़ों  
Shubham Jaiswal and Amit Singh 'Tata' (Photo- ITG)
दुबई से चल रहा था सिरप तस्करी का सिंडिकेट! अमित 'टाटा' की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा  
open looting and gunfire in siwan raises questions on law and order in bihar
सीवान में खुलेआम लूटपाट और फायरिंग, सरकार का दावा सच्चाई से दूर 
Advertisement

घायलों का इलाज जारी
SP अमित रेणु ने बताया कि दोनों घायलों का मनोहरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है. आवश्यकता होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है. पुलिस प्रशासन घायलों के परिवारों से लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दे रहा है.

माओवादियों की हताशा
SP रेणु ने इस IED ब्लास्ट को माओवादियों की हताशा का संकेत बताया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इलाके में लगातार इंटेंसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं. इससे माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ा दबाव बना है, जिसके चलते वे इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इलाके में ऑपरेशन और तेज किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement