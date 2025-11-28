झारखंड: जंगल में माओवादी साजिश का शिकार बनी महिलाएं, IED ब्लास्ट में एक की मौत, दो घायल

Jharkhand IED Blast: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. जेराइकेला थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) धमाका हुआ. इस विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं घायल हो गईं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है. शुरुआती जांच में इस घटना को माओवादी साजिश से जोड़ा जा रहा है.

पत्ते तोड़ने गई महिलाओं पर टूटा कहर

पुलिस के अनुसार, महिलाओं का एक समूह जंगल के कोलभोंगा इलाके में 'सियाल' यानी रेशम कपास के पेड़ के पत्ते तोड़ने गया था. इसी दौरान उनमें से एक महिला का पैर माओवादियों द्वारा लगाए गए IED पर पड़ गया. जैसे ही दबाव पड़ा, धमाका हो गया और तीनों महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं. स्थानीय लोगों ने आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़ लगाई.

एक की मौत, दो महिलाएं घायल

पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि धमाके में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. दो अन्य महिलाएं घायल हुई हैं, जिनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया है. हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है. विस्फोटक और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि माओवादियों की गतिविधियों के बारे में अधिक सुराग मिल सकें.

घायलों का इलाज जारी

SP अमित रेणु ने बताया कि दोनों घायलों का मनोहरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है. आवश्यकता होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है. पुलिस प्रशासन घायलों के परिवारों से लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दे रहा है.

माओवादियों की हताशा

SP रेणु ने इस IED ब्लास्ट को माओवादियों की हताशा का संकेत बताया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इलाके में लगातार इंटेंसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं. इससे माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ा दबाव बना है, जिसके चलते वे इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इलाके में ऑपरेशन और तेज किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

