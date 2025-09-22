scorecardresearch
 

रांची में बेखौफ बदमाशों की करतूत, पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल घायल

प्रभारी निरीक्षक जयदीप टोप्पो ने आगे बताया कि पुलिसकर्मी पूर्वी राय इलाके में नियमित गश्त पर थे, तभी बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी. इस दौरान कांस्टेबल को गोली लगी. अब मामले की जांच चल रही है.

बदमाशों की गोलीबारी में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया
बदमाशों की गोलीबारी में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया

झारखंड के रांची जिले में बदमाशों के हौसले इन दिनों काफी बुलंद है. जिनकी मिसाल हाल ही में उस वक्त देखने को मिली, जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने पुलिस गश्ती दल यानी पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर गोलीबारी कर दी, इस फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया.

रांची पुलिस ने सोमवार को इस वारदात के बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि यह घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे खेलारी थाना क्षेत्र के पूर्वी राय इलाके में हुई.

खेलारी थाने के प्रभारी निरीक्षक जयदीप टोप्पो ने आगे बताया कि गोलीबारी में घायल होने वाले कांस्टेबल राम सारिक को रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

एसएचओ जयदीप टोप्पो ने बताया कि इस मामले में घटना के बाद छह लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के लिए उन सभी को खेलारी थाने लाया गया है. जयदीप ने आगे कहा कि पुलिसकर्मी पूर्वी राय इलाके में नियमित गश्त पर थे, तभी बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी. अब मामले की जांच चल रही है.

