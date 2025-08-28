बिहार में जैश के तीन आतंकियों की तलाश जारी, मोतिहारी के SP ने रखा 50 हजार का इनाम

Nepal border infiltration alert in Motihari: बिहार में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है. खुफिया इनपुट में दावा किया गया है कि जैश-ए-मोहम्मद के तीन संदिग्ध आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो सकते हैं. इन आतंकियों के पासपोर्ट और डिटेल्स भी इंडिया टुडे के पास हैं.

खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये तीनों आतंकी नेपाल के रक्सौल बॉर्डर से बिहार में घुसपैठ कर सकते हैं. इसी आशंका के बाद बिहार पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है.

मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से अलर्ट मिलने के बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है. बॉर्डर एरिया और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है.

एसपी ने कहा कि जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों को चौकन्ना रहने का आदेश दिया गया है. लोगों से भी अपील की गई है कि अगर संदिग्ध आतंकी कहीं दिखाई दें तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें.

संदिग्धों की सूचना देने वालों के लिए 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया है. सूचना देने के लिए लोग पुलिस अधीक्षक मोतिहारी को 9031827100 या 9431822988 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. इसके अलावा 112 डायल कर भी सूचना दी जा सकती है.

खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकी नेपाल की सरहद से भारत में प्रवेश की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. इस इनपुट के बाद बॉर्डर इलाकों में निगरानी और सख्त कर दी गई है.

