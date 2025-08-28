scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में जैश के तीन आतंकियों की तलाश जारी, मोतिहारी के SP ने रखा 50 हजार का इनाम

बिहार के मोतिहारी में हाई अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि जैश-ए-मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल हुए हैं. इसके बाद SP स्वर्ण प्रभात ने संदिग्धों पर 50 हजार का इनाम रखा है.

Advertisement
X
जैश के तीनों आतंकियों की तलाश जारी है (फोटो-ITG)
जैश के तीनों आतंकियों की तलाश जारी है (फोटो-ITG)

Nepal border infiltration alert in Motihari: बिहार में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है. खुफिया इनपुट में दावा किया गया है कि जैश-ए-मोहम्मद के तीन संदिग्ध आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो सकते हैं. इन आतंकियों के पासपोर्ट और डिटेल्स भी इंडिया टुडे के पास हैं.

खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये तीनों आतंकी नेपाल के रक्सौल बॉर्डर से बिहार में घुसपैठ कर सकते हैं. इसी आशंका के बाद बिहार पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है.

मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से अलर्ट मिलने के बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है. बॉर्डर एरिया और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Patna two minor girls Death Mystery
स्कूल में कैसे जली बच्ची? पेड़ पर मिली दूसरी की लाश... पटना में दो दिन में दो हत्याओं की उलझी मिस्ट्री 
patna girl death
क्या टीचर का राज जानने की वजह से गई पटना में स्कूली छात्रा की जान? देखें लंच ब्रेक 
patna girl student death
पटना के स्कूल में कैसे जली छात्रा, मौत का जिम्मेदार कौन? देखें एक और एक ग्यारह 
Encounter with Lawrence Gang thugs in Delhi, 2 arrested.
दिल्ली में लॉरेंस गैंग का एनकाउंटर, 2 बदमाश हुए गिरफ्तार 
jashpur mother murder
बेटे ने मां के टुकड़े करके गाया गाना, देखें वारदात 

एसपी ने कहा कि जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों को चौकन्ना रहने का आदेश दिया गया है. लोगों से भी अपील की गई है कि अगर संदिग्ध आतंकी कहीं दिखाई दें तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें.

संदिग्धों की सूचना देने वालों के लिए 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया है. सूचना देने के लिए लोग पुलिस अधीक्षक मोतिहारी को 9031827100 या 9431822988 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. इसके अलावा 112 डायल कर भी सूचना दी जा सकती है.

Advertisement

खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकी नेपाल की सरहद से भारत में प्रवेश की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. इस इनपुट के बाद बॉर्डर इलाकों में निगरानी और सख्त कर दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement