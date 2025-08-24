ईटानगर में 16 साल के छात्र का बेरहमी से कत्ल, गांजा को लेकर हुए झगड़े में दोस्ती का खूनी अंत

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से एक दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है. यहां नाहरलागुन के डोकुम कॉलोनी में 16 वर्षीय छात्र नितुल नाथ की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि कातिल वही निकला, जिसे मृतक अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था.

नशे में धुत आरोपी ने मामूली विवाद के बाद छात्र को मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने उसके खिलाफ नाहरलागुन थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया है. नितुल नाथ ग्लोबल एकेडमी में कक्षा 9 का छात्र था. वो ईटानगर के एसपी के कुक बलराम नाथ का बेटा था.

22 अगस्त को उसका शव उसके घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला. शव पर खासतौर से चेहरे पर चार गहरे चोट के निशान पाए गए, जिससे साफ था कि धारदार हथियार से वार किया गया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए पुलिस अधीक्षक न्येलम नेगा ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. एसआईटी को शुरुआती जांच में सफलता मिली.

छोटे भाई जैसे दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या

पुलिस ने सबूतों के आधार पर 23 अगस्त को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के तीसरे सेमेस्टर के छात्र नोरबू दावा सोना को हिरासत में लिया. वो भी डोकुम कॉलोनी का ही निवासी है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया है. जांच में सामने आया कि नितुल और नोरबू में गहरी दोस्ती थी. नोरबू उसे छोटा भाई मानता था. उसे अक्सर सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता था.

गांजा को लेकर हुए झगड़े में दोस्ती का खूनी अंत

21 अगस्त की रात हालात अचानक बिगड़ गए. दरअसल, नोरबू को नितुल के पास गांजे की एक इस्तेमाल की हुई थैली मिली. इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो देखते-ही-देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. गुस्से और नशे की हालत में नोरबू ने धारदार हथियार से हमला कर नितुल की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद वो हथियार को ठिकाने लगाकर फरार हो गया.

हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी कोशिश

एसपी न्येलम नेगा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम की कड़ी जोड़ने और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी कोशिश जारी है. यह वारदात नाहरलागुन क्षेत्र में सनसनी का सबब बन गई है. एक किशोर छात्र की जान जाने से इलाके में दहशत फैल गई है. सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जिस दोस्त ने उसे भाई की तरह माना, उसी ने जिंदगी छीन ली.

