रॉड से पत्नी की हत्या की, फिर सिलेंडर का पाइप खोलकर घर में लगा दी आग...पति बना हैवान

ओडिशा के कोरापुट जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) के एक जवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे हादसा दिखाने की कोशिश की. आरोपी जवान शिव शंकर पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना कोरापुट टाउन के ओएमपी कॉलोनी की है.

8 अक्टूबर को हुआ था झगड़ा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 8 अक्टूबर की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में शिव शंकर ने लोहे की रॉड से अपनी पत्नी प्रियंका पांडा के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर घर में आग लगा दी ताकि घटना को एक सामान्य दुर्घटना के रूप में दिखाया जा सके.

आग लगने के कुछ मिनट बाद शिव शंकर पड़ोसियों के साथ मौके पर पहुंचा और बचाने का नाटक करने लगा. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई तो अंदर से प्रियंका का आधा जला हुआ शव बरामद हुआ. पुलिस को मौके पर कई संदिग्ध सुराग मिले जिससे यह साफ हो गया कि मामला महज हादसा नहीं बल्कि हत्या है.

ऐसे रची थी पत्नी की हत्या की साजिश

कोरापुट टाउन पुलिस ने जब शिव शंकर से पूछताछ की तो उसके बयान में कई विरोधाभास मिले. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस नंबर 252/25 दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है.

पुलिस के अनुसार, मृतका के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने यह कदम उठाया था. पुलिस ने कहा कि 'आरोपी ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया और फिर गैस सिलेंडर खोलकर आग लगा दी. उसने हादसे का नाटक रचकर सबूत मिटाने की कोशिश की.

इस पूरे मामले ने ओएमपी कॉलोनी और आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.



