scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अवैध हथियार तस्करी केस: NIA का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी 'अंकल जी' गिरफ्तार

उत्तर भारत में फैले गैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद तस्करी नेटवर्क पर NIA ने बड़ा प्रहार किया है. बिहार से शुरू हुए इस केस में एजेंसी ने मुख्य आरोपी कमलकांत वर्मा उर्फ अंकल जी को पटना से गिरफ्तार किया है. इस मामले में NIA की 11वीं गिरफ्तारी है.

Advertisement
X
उत्तर भारत में अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने की मुहिम जारी है. (Photo: Representational)
उत्तर भारत में अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने की मुहिम जारी है. (Photo: Representational)

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने गैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद की तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी कमलकांत वर्मा उर्फ अंकल जी को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला बिहार से शुरू होकर उत्तर भारत के कई राज्यों तक फैला हुआ था. यह इस केस में अब तक की 11वीं गिरफ्तारी है.

NIA की जांच में सामने आया है कि कमलकांत वर्मा इस पूरे सिंडिकेट में अहम कड़ी था. वो हरियाणा सहित कई स्थानों के गन हाउस से गैर-कानूनी तरीके से गोला-बारूद की खरीद में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके बाद इस गोला-बारूद की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते की जाती थी और फिर बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई की जाती थी.

जांच एजेंसी के मुताबिक, कमलकांत की गिरफ्तारी उन बड़े सर्च ऑपरेशनों के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिनमें NIA ने उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 23 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इन तलाशी अभियानों के दौरान चार अन्य आरोपियों रवि रंजन, शशि प्रकाश, विजय कालरा और कुश कालरा को गिरफ्तार किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Police at crime scene to investigate Jaunpur double murder case (Photo - ITG)
तड़पते पिता का रस्सी से गला घोंटा, आरी से मां को टुकड़ों में काट डाला, फिर लाश...  
Fake roasted chickpeas seized in Gorakhpur (Photo - Screengrab)
चने के नाम पर परोसा जा रहा 'कैंसर', गोरखपुर में 750 बोरी 'जहरीला भुना चना' बरामद 
इजरायल में विवाद, अलीगढ़ में FIR... इलाहाबाद हाईकोर्ट से NRI बहू को नोटिस  
son Ambesh accused of murder in Jaunpur (Photo - ITG)
जौनपुर में हैवान बना बेटा, मां-बाप को आरी से काट डाला, बॉडी पार्ट्स नदी में फेंक आया  
IPS officer video goes viral in Agra (Photo - Screengrab)
कौन हैं IPS सोनम कुमार जिन्होंने सर्द रात में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ओढ़ाया कंबल?  

NIA के एक अधिकारी ने बताया कि 4 दिसंबर को की गई इन तलाशी अभियानों के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए थे. जांच एजेंसी का कहना है कि यह नेटवर्क अवैध हथियारों की सप्लाई चेन के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में अपराध को बढ़ावा दे रहा था. कमलकांत की गिरफ्तारी इस केस की जांच में एक अहम मोड़ है.

Advertisement

जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है. NIA ने साफ किया है कि उत्तर भारत में गैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने के लिए जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement