दिल्ली: सरकारी आवास में फंदे पर लटका मिला बीजेपी सांसद का शव, नहीं मिला सुसाइड नोट

हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई है. दिल्ली स्थित आरएमएल अस्पताल के नजदीक बने फ्लैट में सांसद का निवास है. इसी निवास में 62 वर्षीय बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव फंदे से लटका हुआ मिला. पुलिस का कहना है कि हमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रिपोर्ट तलब की थी. दिल्ली के ज्वॉइंट सीपी जसपाल सिंह ने स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी एनसी गुप्ता को रिपोर्ट दे दी है. अभी बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उन्हें सुबह तकरीबन 8.30 बजे सूचना मिली कि आरएमएल अस्पताल के पास गोमती अपार्टमेंट (एमपी फ्लैट) में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत हो गई है. मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो सांसद का शव फंदे से झूलता हुआ मिला. पुलिस जांच में जुट गई है.

सांसद के स्टाफ ने बताई पूरी कहानी

दिल्ली पुलिस को बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के स्टाफ ने बताया, 'आज सुबह जब मैं कमरा खोलने गया तो वह अंदर से लॉक था, बार-बार आवाज लगाने के बाद भी कमरा नहीं खुला, फिर पुलिस को फोन किया गया, पुलिस के आने पर दरवाजा तोड़ा गया, इस दौरान सांसद का शव फंदे से लटक रहा था.' मौके पर कई पुलिस अफसर पहुंच गए हैं.

बीजेपी ने रद्द की संसदीय दल की बैठक

बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण बीजेपी ने आज होने वाली संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया है.

Shri Ram Swaroop Sharma was a dedicated leader, who was always committed to solving people’s problems. He worked tirelessly for the betterment of society. Pained by his untimely and unfortunate demise. My thoughts are with his family and supporters in this sad hour. Om Shanti.