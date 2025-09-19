scorecardresearch
 

पिता और भाइयों ने पीट-पीटकर किया शख्स का मर्डर, फिर रची मौत को सुसाइड दिखाने की साजिश, पड़ोसियों ने खोली पोल

फरीदाबाद से सनसनीखेज कत्ल का मामला सामने आया है. जहां एक शख्स को पीट-पीटकर बेरहम मौत दी गई. लेकिन उसका कातिल कोई बाहर का आरोपी नहीं, बल्कि उसके अपने निकले. जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो सब हैरान रह गए.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है (सांकेतिक फोटो-ITG)
दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद शहर में एक 28 वर्षीय शख्स को उसके पिता और दो भाइयों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. यही नहीं, हत्या के बाद उन सभी ने मिलकर इस मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की. लेकिन उनकी करतूत सामने आ ही गई.

फरीदाबाद पुलिस ने पीटीआई को बताया कि मृतक की पहचान धनीराम के बेटे कृष्ण के रूप में हुई है. उसकी उम्र 28 साल थी. पुलिस ने बताया कि उसके भाईयों की पहचान सुदामा और सूरज के रूप में हुई है.

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, कृष्ण शराब पीने का आदी था और मजदूरी का काम करता था. आरोप है कि 15 सितंबर को धनीराम ने अपने दो बेटों सुदामा और सूरज के साथ मिलकर कृष्ण की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

बाद में आरोपियों ने कृष्ण की मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. उन्होंने उसकी लाश को फंदे से लटका दिया और पुलिस को बताया कि यह आत्महत्या का मामला है. हालांकि, उसके पड़ोसियों ने उनकी पोल खोल दी. उन्होंने पुलिस को बताया कि कृष्ण की हत्या उसके पिता और दो भाइयों ने की है.

इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तार नहीं की गई है और आगे की जांच जारी है.
 

