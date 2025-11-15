नकली नोट की फैक्ट्री का भंडाफोड़... 10वीं पास ने घर में तैयार किया सेटअप, 2 लाख की करेंसी जब्त

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक 21 साल के युवक को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी प्रिंटर और अन्य उपकरणों की मदद से घर पर ही नकली नोट छापने का काम करता था. पुलिस ने आरोपी के घर से 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट, नोट छापने की सामग्री, एक प्रिंटर समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया है. आरोपी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुका है.

एडिशनल डीसीपी जोन-2 गौतम सोलंकी ने बताया कि ये बरामदगी पिपलानी थाना क्षेत्र में हुई है. 14 नवंबर को जानकारी मिली थी कि काले रंग की शर्ट पहने एक युवक निजामुद्दीन इलाके में 500-500 रुपए के नकली नोटों के साथ खपाने की नीयत से घूम रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी युवक को दबोच लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम विवेक यादव बताया.

वो भोपाल के करोंद इलाके में रहता है. तलाशी लेने पर उसके पास 500-500 रुपए के 23 नकली नोट मिले, जो पहली नजर में एकदम असली जैसे नजर आते थे. इसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल चेक किया तो उसमें नकली नोट बनाने से जुड़े कई वीडियो मिले. आरोपी इन वीडियो को बार-बार देखता था.

इंटरनेट से सीखा नकली नोट बनाना

आरोपी इंटरनेट से वीडियो देखर उसके आधार पर नकली नोट बनाना सीख गया था. उसने बताया कि वह हर नकली नोट को कई बार क्रॉस चेक करता था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसका बनाया नोट पूरी तरह असली जैसा लगे. आरोपी ने बताया कि वह पहले प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुका है. उसे कलर कॉम्बिनेशन की समझ और कागज को बारीकी से काटने की तकनीक अच्छी तरह आती थी.

प्रिंटिंग प्रेस का अनुभव बना मददगार

नकली नोट बनाने के लिए वह खास तरह का कागज ऑनलाइन मंगाता था. इन कागजों को ब्लेड से काटकर पेंसिल से मार्किंग करता था. इसके बाद दूसरे कागज पर आरबीआई की पट्टी चिपकाकर दोनों कागजों को आपस में जोड़ देता था. प्रिंटर से नोट का प्रिंट निकालकर उसे कटिंग के जरिए नोट के आकार में तैयार करता था. अंत में वॉटर मार्क की डिटेल जोड़कर नकली नोट को असली बना देता था.

5 लाख के नोट खपा चुका है आरोपी

आरोपी अब तक 5 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में खपा चुका है. नकली नोट तैयार करने के बाद आरोपी अपने किराए के ठिकाने से दूर शहर के दूसरे इलाकों में जाता था. वहां वह 500 रुपए के नकली नोट से छोटा-मोटा सामान खरीदता था और बदले में खुल्ले में असली नोट हासिल कर लेता था. अब तक की पूछताछ में स्वीकार किया है कि 5-6 लाख के नकली नोट बाजार में खपा चुका है.

घर से बरामद 500 रुपए के नकली नोट

जब पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो 500 रुपए के 428 नकली नोट मिले, जिनकी कुल कीमत 2,25,500 रुपए है. इसके अलावा कंप्यूटर, प्रिंटर, पंच मशीन, नोट बनाने की डाई, गोंद, स्क्रीन प्लेट, कटर, वाइबल कागज, पेंसिल, स्टील स्केल, लाइट बॉक्स और डॉट स्टेपिंग फॉयल भी बरामद की गई है. पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. आरोपी से पूछताछ जारी है.

