नासिक में इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या, Insta पर लिखा- जिंदगी से तंग आ चुका हूं!

महाराष्ट्र के नासिक में एक 17 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की आत्महत्या ने लोगों को स्तब्ध कर दिया. मृतक छात्र का नाम आयुष चव्हाण है. उसने मौत से कुछ ही मिनट पहले इंस्टाग्राम पर अपनी आखिरी पोस्ट लिखी थी. इसके बाद उसने अपने कॉलेज की इमारत की पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी. उसके सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी.

ये दर्दनाक घटना नासिक के गंगापुर रोड इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज की है. शनिवार सुबह करीब 7 बजकर 45 मिनट पर आयुष ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा था. उसने लिखा, ''दोस्तों यह आखिरी बार है. मेरे पास जिंदगी में कोई सपना या लक्ष्य नहीं है. मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं. इसलिए अपनी जिंदगी को अलविदा कह रहा हूं.'' पुलिस ने बताया कि आयुष कॉलेज का होनहार छात्र था.

हाल के महीनों में वो भीतर से बेहद उदास नजर आ रहा था. उसके दोस्तों ने बताया कि वह अक्सर खुद को बेकार और लक्ष्यहीन कहता था. गंगापुर थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. आयुष के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ''हमें पता चला है कि उसने खुद ही इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से पहले पोस्ट लिखा था. इस मामले की जांच की जा रही है.''

Advertisement

प्राथमिक जांच में किसी बाहरी दबाव या उत्पीड़न के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है. आयुष के परिवार को सूचित कर दिया गया है. उसका यह आखिरी पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कई लोग उसकी पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कॉलेज प्रशासन ने इस घटना के बाद परिसर में शोक सभा आयोजित की थी. छात्रों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू की गई है.

कॉलेज प्राचार्य ने कहा, ''यह हमारे लिए बहुत दुखद क्षण है. हम सभी छात्रों से अपील करते हैं कि यदि वे किसी मानसिक दबाव में हैं, तो खुलकर अपनी बात साझा करें.'' आयुष के परिवार से भी उसके बारे में पूछताछ की जा रही है. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार है. इससे मौत की असली वजह का पता चल पाएगा. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

---- समाप्त ----