छावला हत्याकांड: नशे में धुत शख्स ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या, कार में लाश डालकर सो गया

दिल्ली के छावला इलाके में हत्या की एक खौफनाक वारदात ने लोगों का दिल दहला दिया. नशे में चूर एक शख्स ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी. इसके बाद उसकी लाश को कार में रखकर खुद घर लौट आया. घर आने के बाद उसने दोबारा जमकर शराब पी और नशे में गिरकर सो गया. अगले दिन एक पड़ोसी ने कार में लाश देखकर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम वीरेंद्र है. उसकी उम्र 35 साल है. वो शादीशुदा और दो बच्चों का पिता भी है. इसके बावजूद वह पिछले दो वर्षों से एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. महिला ने हाल ही में पालम में अपना एक घर बेचा था. उसे 21 लाख रुपए मिले थे. वीरेंद्र ने उन पैसों को लेकर अगस्त में अपने नाम पर छावला में तीन मंजिला घर खरीदा था.

महिला बार-बार अपने पैसे मांग रही थी, लेकिन वीरेंद्र वापस नहीं कर रहा था. इस वजह से अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते थे. 25 और 26 नवंबर की रात घर में दोनों ने शराब पिया. नशे में आपस में झगड़ा करने लगे. झगड़ा इतना इतना बढ़ गया कि वीरेंद्र ने अपना आपा खो दिया. उसने महिला को बिस्तर पर दबा दिया. इसके बाद अपनी कोहनी से उसका गला दबाता चला गया.

कुछ ही पलों में महिला की सांसें थम गईं. हत्या के बाद वीरेंद्र ने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की. उसने एक पुरुष और एक महिला दोस्त को फोन किया. दोनों उसके दोस्त थे. वो उसके घर आए और मृतका के शव को कार तक ले जाने में उसकी मदद की. इसके बाद दोनों वहां से चले गए. आरोपी कार में शव डालकर उसे ठिकाने लगाने के इरादे से निकलना चाहता था.

लेकिन वो नशे इतना धुत्त था कि कार लेकर मुश्किल से 100 मीटर ही जा पाया. मजबूरी में वापस लौटा और शव को कार में ही छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चला गया. वहां जाकर उसने फिर शराब पी और आखिरकार गहरी नींद में सो गया. नीचे कार में उसकी लिव-इन पार्टनर की लाश पड़ी थी और ऊपर घर में हत्यारा बेसुध सो रहा था. अगली सुबह लोगों की कार पर नजर पड़ी.

एक पड़ोसी ने देखा कि कार में महिला की शव पड़ी है. उसने तुरंत PCR कॉल पर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इसके बाद स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद आरोपी के बारे में पता चला. पुलिस जब उसके घर में घुसी तो वो उस वक्त भी सो रहा था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अब इस केस में आरोपी की मदद करने वाले दोनों साथियों की तलाश कर रही है, जिन्होंने रात में शव को कार तक पहुंचाने में मदद की थी. वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है और रिश्तों, पैसों और शराब की तिकड़ी ने एक और जान ले ली है. नशे में धुत एक आदमी ने पलभर के गुस्से में अपनी लिव इन पार्टनर की जिंदगी छीन ली. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

