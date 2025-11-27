scorecardresearch
 
दिल्ली के पॉश इलाके में चार करोड़ की ज्वेलरी चोरी, आरोपी ड्राइवर राजस्थान से गिरफ्तार

दिल्ली के पॉश इलाके में चोरी का एक ऐसा हाई-प्रोफाइल केस सामने आया, जिसने मालिक और ड्राइवर के रिश्ते को सवालों के घेरे में ला दिया. नवरात्रि के दौरान जब घर खाली था, उसी वक्त ड्राइवर ने लॉकर खोलकर 4 करोड़ रुपए की ज्वेलरी निकाल ली. पुलिस ने पूरा खेल उजागर कर दिया.

चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी अपनी ड्यूडी पर आता रहा. (Photo: Representational)
चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी अपनी ड्यूडी पर आता रहा. (Photo: Representational)

दिल्ली के आनंद निकेतन इलाके में नवरात्रि के दौरान हुई 4 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. इस मामले में पीड़ित महिला के ड्राइवर को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है. 30 वर्षीय महेंद्र दान राजस्थान के नागौर का रहने वाला है. वो पिछले चार साल से महिला के घर में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था. भरोसे का फायदा उठाकर उसने करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया.

पीड़ित महिला ने 28 सितंबर को अपने घर से ज्वेलरी गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी. शुरुआती दौर में केस बेहद उलझा हुआ था, क्योंकि घर में जबरन घुसपैठ या ताला टूटने के कोई निशान नहीं थे. तब पुलिस ने टेक्निकल सबूतों की बारीकी से जांच शुरू की. पुलिस ने फील्ड सर्विलांस, तकनीकी विश्लेषण और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहारा लिया. इसके बाद धीरे-धीरे शक की सुई महेंद्र दान पर टिकने लगी.

पुलिस की जांच में सामने आया कि नवरात्रि के दौरान जब मालिक घर से बाहर गए थे, उसी वक्त महेंद्र ने मौका देखकर लॉकर को खोला. उसे लॉकर की जगह और घर के अंदर की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी. वो लंबे समय से पैसे की तंगी में चल रहा था. चोरी की वारदात के बाद उसने घबराकर नौकरी छोड़ने के बजाय रोज की तरह ड्यूटी करना जारी रखा. इस तरह किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने चोरी का ज्यादातर सामान राजस्थान के अपने गांव पहुंचा दिया था. केवल दो सोने के बिस्किट उसने दिल्ली के शाहदरा स्थित किराए के घर में छुपा दिए थे. पुलिस ने 22 नवंबर को तकनीकी इनपुट के आधार पर महेंद्र को उसके गांव तक ट्रेस किया और अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से चोरी की ज्वैलरी सहित सारा सामान बरामद कर लिया है.

बरामद सामान में कई सॉलिटेयर डायमंड रिंग, इयररिंग्स, एक डायमंड नेकलेस सेट, टेनिस ब्रेसलेट, लग्जरी घड़ियां और दो सोने के बिस्किट शामिल हैं. पूछताछ में महेंद्र ने स्वीकार किया कि पैसों की जरूरत के कारण उसने चोरी की थी. लेकिन इस बात पर पुलिस भी हैरान रही कि आरोपी चोरी के बाद भी महीनों तक पीड़ित महिला के साथ पहले की तरह काम करता रहा. फिलहाल केस की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
