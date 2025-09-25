scorecardresearch
 

UP: मर्डर कर घर के आगे बोरी में लटका दिया 7 साल के मासूम का शव, परजिनों ने की बुलडोजर एक्शन की मांग

आजमगढ़ में एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. सात साल के मासूम शाज़ेब अली की हत्या कर उसका शव बोरे में भरकर घर के सामने लटका दिया गया. घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए सड़कों पर जमकर हंगामा किया. मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बच्चे की हत्या के बाद गांव में पसरा तनाव (Photo: Screengrab)
यूपी के आजमगढ़ में पठान टोला में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब सात साल के मासूम शाज़ेब अली का शव बोरी में बंद हालत में उसके घर के बाहर लटका मिला. यह वारदात इतनी निर्मम थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जुट गए.

बोरी में लटका मिला मासूम का शव

जानकारी के अनुसार, सिधारी के पठान टोला निवासी मुकर्रम अली का बेटा शाज़ेब बुधवार से लापता था. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया था.  गुरुवार सुबह परिजनों को एक अज्ञात नंबर से फिरौती की कॉल भी आई थी लेकिन इसी बीच शाज़ेब की लाश घर के सामने बोरी में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ग्रामीण चिराग जैन भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. जांच में पास की छत पर खून के धब्बे पाए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक टीम ने सैंपल के तौर पर लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पड़ोसी पर हत्या करने का शक

परिजनों ने पड़ोसी संदीप निगम और उसके भाई शैलेंद्र कुमार निगम पर हत्या का आरोप लगाया है. मृतक की मां जैस्मीन खातून ने कहा कि उनका बच्चा पड़ोसियों के पास खेल रहा था और उसी दौरान गायब हुआ. उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गुमशुदगी की सूचना पर समय रहते कार्रवाई होती, तो शायद उनके बच्चे की जान बच सकती थी.

हत्या के बाद गांव में तनाव

घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और पीएसी तैनात की गई है. एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा.

 

