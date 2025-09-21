दिल्ली में गैंगवार की साजिश नाकाम, सनी साईं गिरोह के दो शार्प शूटर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने राजधानी को खून-खराबे से बचाते हुए सनी साईं गिरोह की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है. क्राइम ब्रांच ने गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो अपने प्रतिद्वंद्वी गैंग पर हमला करने की योजना बना रहे थे. आरोपियों की पहचान सुखप्रीत उर्फ माफिया (27) और शमशाद अली उर्फ पहलवान (25) के रूप में हुई है. दोनों पहले भी हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती जैसे संगीन मामलों में शामिल रह चुके हैं.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि 19 और 20 सितंबर की रात क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना पर रघुबीर नगर इलाके में जाल बिछाया और दोनों को हथियारों के साथ धर दबोचा. शमशाद अली के पास से एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि सुखप्रीत से एक लोडेड सिंगल-शॉट पिस्तौल मिली.

सुखप्रीत साल 2019 में जेल से छूटने के बाद सनी साईं के संपर्क में आया था. निहाल विहार में एक सट्टेबाज की हत्या में शामिल रहा. वहीं, शमशाद अली ने 2015 में आबकारी उल्लंघन से आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत की थी. साल 2023 में सोने के बिस्कुट की लूट के मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह सनी साईं गिरोह का हिस्सा बना. दोनों आरोपी दो महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे और अपने विरोधी गैंग पर हमला करने की साजिश रच रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, सनी साईं गिरोह का लंबा इतिहास है, जिसमें हिंसक अपराध और अवैध सट्टेबाजों से जबरन वसूली शामिल है. इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी सलाम त्यागी और सद्दाम गौरी के गैंग माने जाते हैं. मौजूदा समय में गिरोह का सरगना सनी साईं मेरठ जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे दिल्ली-एनसीआर में लगातार सक्रिय हैं. पुलिस का दावा है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से राजधानी में एक बड़े गैंगवार को टाल दिया गया.

गौरतलब है कि पिछले महीने भी दिल्ली पुलिस ने गैंगवार की साजिश नाकाम की थी. बवाना इलाके में नवीन बाली गैंग के तीन शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया गया था. ये आरोपी अपने प्रतिद्वंद्वी राजेश बवानिया गैंग पर हमला करने की फिराक में थे. तीनों युवक कई दिनों से एक होटल में छिपे थे, तभी पुलिस ने छापा मारकर उन्हें दबोच लिया था.

