दिल्ली में चोरों के 2 गैंग का भंडाफोड़, 5 महिलाएं गिरफ्तार, ऐसे होती थी करोड़ों की चोरी

दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय दो महिला चोर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. ये गैंग लिफ्ट और एस्केलेटर की भीड़ में महिला यात्रियों के बैग को निशाना बनाती थीं. पांच महिलाओं की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी की ज्वेलरी और नकदी बरामद की है.

दिल्ली से गुजरात तक फैला था चोरों का नेटवर्क, भीड़ में बुजुर्गों को बनाते थे निशाना. (Photo: Representational)
दिल्ली पुलिस ने राजधानी के व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय दो संगठित महिला गैंग का भंडाफोड़ किया है. इस गैंग में शामिल महिला चोर लिफ्ट और एस्केलेटर की आड़ में यात्रियों के बैग से कीमती सामान उड़ाने में माहिर थीं. पुलिस ने पांच महिला चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की चोरी की ज्वेलरी, घड़ियां और कैश बरामद किया है.

एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि गिरफ्तार महिलाओं में से एक के खिलाफ पहले से ही 13 केस दर्ज हैं. वो चेन स्नैचिंग और पिकपॉकेटिंग की आदतन अपराधी मानी जाती है. पहला मामला सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से सामने आया, जहां गुजरात का एक इंटर-स्टेट महिला गैंग लिफ्ट केबिन में भीड़ के दौरान महिला यात्रियों के हैंडबैग को टारगेट करता था. 

आरोपी अक्सर किराए के घर बदलते रहते थे. पुलिस की नजर से बचने के लिए दिल्ली से सीधा गुजरात लौट जाते थे. पुलिस ने इस गैंग की एक सक्रिय सदस्य को दबोचा और उसकी निशानदेही पर 70 लाख रुपए की चोरी की गई संपत्ति बरामद किया. जांच में सामने आया कि चोर भीड़ के मूवमेंट, लिफ्ट ड्रॉप पॉइंट और बैग हैंडलिंग की आदतों पर खास निगरानी रखती थीं.

दूसरा बड़ा खुलासा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां एस्केलेटर पर चोरी करने वाला एक अन्य महिला गैंग पकड़ा गया. आनंद पर्वत के फरीदपुरी कैंप में रहने वाली ये महिलाएं बुज़ुर्ग यात्रियों या भारी बैग लिए लोगों को निशाना बनाती थीं. एस्केलेटर पर चढ़ते समय बैग से कीमती सामान निकालकर वे भीड़ में गायब हो जाती थीं. इस गैंग की चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया.

उनके पास से 30 लाख रुपए के चोरी के सामान बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि इनमें से एक महिला लक्ष्मी का ऐसे अपराधों का लंबा इतिहास है. वह स्टेशन रूटीन, एस्केलेटर ट्रैफिक और बैग-हैंडलिंग पैटर्न की विशेषज्ञ समझ रखती थी. कई लोकेशनों से जुटाई गई 100 से ज्यादा CCTV फीड को एनालाइज किया गया, जिसमें  मूवमेंट, एस्केप रूट और टारगेटिंग पैटर्न की पहचान की गई. 

टेक्निकल सर्विलांस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस ने गैंग के ठिकानों और नेटवर्क को ट्रैस करने में बड़ी भूमिका निभाई. पुलिस ने यात्रियों, खासकर महिलाओं, को सलाह दी है कि लिफ्ट और एस्केलेटर का इस्तेमाल करते समय अपने हैंडबैग को आगे की तरफ रखें. भीड़ में सतर्क रहें, क्योंकि गैंग्स किसी भी वक्त हमला करके कीमती सामान चुरा सकता है. ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है.

