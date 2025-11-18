scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 25 लाख का गांजा बरामद, ऐसे पकड़े गए 4 तस्कर

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है जो पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक लंबी दूरी की ट्रेनों में ट्रॉली बैग के जरिए भारी मात्रा में गांजा सप्लाई करता था. पुलिस ने इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
बंगाल से दिल्ली तक हो रही ड्रग तस्करी में अहम भूमिका में महिलाएं. (Photo: Representational)
बंगाल से दिल्ली तक हो रही ड्रग तस्करी में अहम भूमिका में महिलाएं. (Photo: Representational)

दिल्ली के जनकपुरी में चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने एक इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. इस सिंडिकेट के लोग बहुत चालकी से पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच गांजा की तस्करी कर रहे थे. ट्रॉली बैगों में छिपाई गई भारी खेपें बिना शक के दिल्ली तक पहुंच रही थी. इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में इसकी सप्लाई की जा रही थी.

मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्रग तस्करों के पास से 47 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है. इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य सरगना की पहचान दिल्ली के सुभाष नगर के रहने वाले टोनी सिंह (47) और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की 38 वर्षीय संतोष उर्फ भाभी के रूप में की गई है.

इनके साथ पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली सुल्ताना (30) और जलपाईगुड़ी की नूरजहां (32 ) को भी पुलिस ने पकड़ा है. . इन चारों के बीच भूमिकाओं की एक लंबी चेन थी, जो इस अवैध कारोबार को बेखौफ चलाती थी. इस ऑपरेशन की शुरुआत 9 नवंबर को उस वक्त हुई जब पुलिस को जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास गांजे की खेप की जानकारी मिली. 

सम्बंधित ख़बरें

Security arrangements at Patiala House court during terrorist Jaishir Bilal's hearing
पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी जशीर बिलाल की पेशी, द‍िखी जबरदस्त सुरक्षा 
Terrorist Umar Nabi
Terrorist Umar Nabi का नया वीडियो 
bomb threat in delhi courts and schools
दिल्ली के 4 स्थानों पर बम धमकी से हड़कंप, जैश ने ली जिम्मेदारी  
Delhi Blast
Delhi Blast में ‘जूते वाला एंगल’ 
जन्मदिन पर ही मौत का तोहफा! (Photo: Representational)
दिल्ली में अवैध संबंध के शक में महिला की बेरहमी से हत्या, ऐसे पकड़ा गया शातिर पति 
Advertisement

इस सटीक इनपुट के मिलने के बाद पुलिस की टीम बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंच गई. कुछ देर बाद तीन लोग ट्रॉली बैग लेकर पार्क की ओर आते दिखे. पुलिस को देखते ही वे घबरा गए, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए टोनी, सुल्ताना और नूरजहां मौके पर ही दबोच लिया. ट्रॉली बैग खोले गए तो उनमें से प्रतिबंधित सामान मिलने की पुष्टि हो गई. 

इसी गिरफ्तारी ने पुलिस को उस महिला तक पहुंचाया जिसे दिल्ली में इस सिंडिकेट का केंद्रीय रिसीवर और सप्लायर कहा जाता था. पुलिस की पूछताछ में नाम सामने आते ही 12 नवंबर को पुलिस ने ओखला से संतोष उर्फ भाभी को भी गिरफ्तार कर लिया. बरामद गांजे का वजन किया गया और जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे ज़ब्त कर लिया गया. 

इस सिंडिकेट के लोगों के खिलाफ जनकपुरी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह पूरा सिंडिकेट पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच बेहद व्यवस्थित तरीके से काम करता था. पश्चिम बंगाल से थोक में कंसाइनमेंट भेजे जाते थे. इसी खेप को दिल्ली तक लाने की जिम्मेदारी सुल्ताना और नूरजहां उठाती थीं. 

दोनों लंबी दूरी की ट्रेनों से सफर करतीं और ट्रॉली बैगों में गांजा छिपाकर राजधानी तक पहुंचाती थीं. दिल्ली में इनको संतोष उर्फ भाभी रिसीव करती थी. वह आगे अपने नेटवर्क में के जरिए इसे बेचती थी. वहीं टोनी सिंह स्थानीय नेटवर्क में एक अहम मददगार की भूमिका निभाता था और डिलीवरी पॉइंट से कनेक्शन संभालता था. पश्चिम बंगाल में मुख्य सप्लायर की तलाश की जा रही है.

Advertisement

शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह सिंडिकेट लंबे समय से सक्रिय था और कई बार कंसाइनमेंट बिना पकड़े दिल्ली तक पहुंच चुकी थी. इस मामले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ड्रग नेटवर्क किस तरह सरकारी सिस्टम की आम निगाहों से बचकर शहरों के बीच आवाजाही करता रहता है. दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस गिरोह की रीढ़ तोड़ दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement