अलीगढ़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, खेतों के बीच 'गुप्त अड्डे' तक ऐसे पहुंची दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में छापा मारकर अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यहां से न सिर्फ तैयार बड़ी संख्या में हथियार मिले, बल्कि 250 से ज्यादा आग्नेयास्त्रों का कच्चा माल और भारी मशीनरी भी बरामद की गई है. दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में हुई एक गोलीबारी की घटना की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस अलीगढ़ पहुंची थी.

जानकारी के मुताबिक, सराय रोहिल्ला इलाके में 11 अगस्त की रात श्रीगणेश की मूर्ति खरीदने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया. इस दौरान एक नाबालिग लड़के ने तमंचे से शुभम उर्फ लाला पर फायर कर दिया. मौके पर मौजूद एक शख्स ने तमंचा छीना, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहा. इसकी सूचना मिलते पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी. उसे अगले दिन ही पकड़ लिया गया.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बड़ा खुलासा किया. उसने बताया कि हथियार अलीगढ़ निवासी बंटी से खरीदा था. इस जानकारी के बाद पुलिस की टीम सीधे अलीगढ़ पहुंची. 27 अगस्त को गंगा गढ़ी गांव से बंटी को दबोच लिया गया. उसके पास से पांच खाली और एक जिंदा कारतूस मिले. बंटी से पूछताछ के बाद पुलिस अगली कड़ी मिली. मथुरा निवासी बिजेंद्र सिंह का नाम सामने आया.

30 अगस्त को पुलिस ने मथुरा से बिजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. उसके फोन से 70 से ज्यादा अवैध हथियारों का वीडियो मिला, जिसने पूरे नेटवर्क की पोल खोल दी. बिजेंद्र ने बताया कि अवैध हथियारों की फैक्ट्री हनवीर नामक शख्स अलीगढ़ के जट्टारी पिशावा रोड पर चला रहा है. 1 सितंबर को पुलिस हनवीर के ठिकाने पर पहुंची. वहां खेत के बीच बने दो बंद कमरों का ताला तोड़ा.

कमरे के अंदर का का नजारा हैरान करने वाला था. मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच फैक्ट्री में हथियारों का अंबार पड़ा था. वहां से 6 देसी पिस्तौल, 12 अधूरी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस, 250 से ज्यादा कच्चा माल, बैरल पाइप, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर और कटर जैसी मशीनें जब्त की गईं. फैक्ट्री मालिक हनवीर उर्फ हन्नू को गिरफ्तार कर लिया गया. उसने कबूल किया कि वो 20 साल से धंधा कर रहा है.

हनवीर ने पुलिस को यह भी बताया कि वो अब तक 1200 से ज्यादा हथियार बेच चुका है. पकड़े जाने से बचने के लिए वो बार-बार फैक्ट्री का ठिकाना बदलता रहता था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं. बंटी हाथरस में पेट्रोल पंप पर काम करता था. बिजेंद्र किसान है. हनवीर पिछले कई वर्षों से यूपी में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था.

