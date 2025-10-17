scorecardresearch
 

स्नेचिंग के लिए हर दिन मिलते थे 2000, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े दो झपटमार, 70 से ज़्यादा केस में वॉटेंड था एक आरोपी

दिल्ली पुलिस ने करोल बाग इलाके से दो झपटमारों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी कामरान पर 70 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं. दोनों स्नेचिंग की वारदातों को बाइक से अंजाम देते थे. पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर आगे की जांच शुरू की है.

पकड़े गए दोनों आरोपियों में एक शातिर स्नेचर भी शामिल है (फोटो-ChatGPT)
पकड़े गए दोनों आरोपियों में एक शातिर स्नेचर भी शामिल है (फोटो-ChatGPT)

Delhi Snatchers Arrested: राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्नेचिंग और लूटपाट की सिलसिलेवार घटनाओं के बाद आखिरकार पुलिस ने दो झपटमारों को गिरफ्तार कर लिया है. जिनमें से एक शातिर स्नेचर 70 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि गुरुवार को करोल बाग इलाके में उनकी गतिविधियों की सूचना मिलने पर, पुलिस की एक टीम ने माता सुंदरी कॉलेज के पास जाल बिछाया और भजनपुरा निवासी समीर उर्फ ​​कामरान और करावल नगर निवासी समीर को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने कहा कि दोनों के पास एक महिला का पर्स था, जिससे संदेह पैदा हुआ. पूछताछ करने पर, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया. उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि कामरान एक आदतन अपराधी है, जो झपटमारी, डकैती और आगजनी सहित 70 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल है.

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि वह जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में भी वांछित है, जिसमें कथित तौर पर एक दुकान में आग लगाने और बाद में मालिक से एक करोड़ रुपये की मांग करते हुए पर्चे बांटने का आरोप है. दूसरे आरोपी समीर को कथित तौर पर कामरान ने गिरोह में शामिल किया था.

पुलिस के अनुसार, वह आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से था और उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी. कामरान ने कथित तौर पर उसे स्नैचिंग गतिविधियों में मदद करने के लिए प्रतिदिन 2,000 रुपये की पेशकश की थी.

दोनों मोटरसाइकिल चलाते हुए स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे. वे वाहन की नंबर प्लेट छिपाते थे और पहचान से बचने के लिए हमेशा हेलमेट पहनते थे. उनके एक अपराध के लिए पहले भी आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने बताया कि उनके पास से हैंडबैग और मोबाइल फोन सहित कई चोरी की चीजें बरामद की गई हैं, और अन्य साथियों और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

