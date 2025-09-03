scorecardresearch
 

पहले ऑटो खराब होने का ड्रामा, फिर गला घोंटकर लूटपाट... दिल्ली में सीरियल लुटेरा ड्राइवर ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

Delhi Crime: दिल्ली में देर रात सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका सबूत है ये मामला. एक ऑटो ड्राइवर जो पहले ही हत्या और डकैती जैसे 20 केस झेल रहा था, उसने यात्री को सुनसान रास्ते पर फंसा लिया. ऑटो खराब होने का नाटक किया. इके बाद उसका गला दबाकर लूटपाट कर फरार हो गया.

हत्या और लूट से संबंधित 20 से अधिक मामलों में वांछित ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार. (Photo: Representational)
दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में एक यात्री से मारपीट और लूटपाट के आरोप में पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी दीपक कुमार (44) के खिलाफ हत्या समेत करीब 20 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. इसके बावजूद वो सड़कों पर खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल ऑटो और 3600 रुपए नकद बरामद किए हैं.

डीसीपी (ईस्ट) अभिषेक धनिया ने बताया कि ताजा घटना रविवार-सोमवार की दरमियानी रात की है. दिल्ली के दल्लूपुरा निवासी संदीप आनंद विहार बस स्टैंड से घर लौटने के लिए एक ऑटो में सवार हुआ. रात करीब 1.35 बजे जैसे ही वो अपने गंतव्य से 200 मीटर पहले पहुंचा, ऑटो चालक ने वाहन में खराबी आने का नाटक किया. इसके बाद संदीप किराया देकर बाहर निकला ही था चालक ने हमला कर दिया.

वो संदीप का बैग छीनने की कोशिश करने लगा, जब यात्री ने विरोध किया तो उसने पीछे से उसका गला दबाया और सिर पर वार किया. इस वजह से संदीप घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. इसके बाद आरोपी पांच हजार रुपए, मोबाइल फोन और बैग लेकर फरार हो गया. राहगीरों ने संदीप को घायलावस्था में देखा, तो अस्पताल में पहुंचाया. पुलिस को मामले की सूचना दी गई. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

एएनपीआर कैमरों और हाईटेक सर्विलांस टूल्स से पहचान

इस केस की जांच के लिए बनाई गई पुलिस टीम ने 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. शुरुआत में ऑटो का नंबर साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन पुलिस ने एएनपीआर कैमरों और हाईटेक सर्विलांस टूल्स की मदद से ऑटो की पहचान कर ली. जांच में पता चला कि ऑटो मलका गंज निवासी एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है. उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वाहन किसी को उधार दिया था. 

बेहद खतरनाक थी सीरियल लुटेरे ड्राइवर की कार्यप्रणाली

इसके बाद पुलिस सुराग दर सुराग जोड़ते हुए आखिरकार आरोपी दीपक तक पहुंच गई. उसके घर पर दबिश दी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक अक्सर दूसरों से ऑटो उधार लेता था और देर रात सवारियों से लूटपाट करता था. उसकी कार्यप्रणाली बेहद खतरनाक थी. सुनसान जगह पर ऑटो खराब होने का नाटक करना, यात्री को उतरवाना और अचानक हमला कर लूटपाट करना.

जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा शुरू किया लूटपाट

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ हत्या, डकैती और अन्य गंभीर मामलों में 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वो पहले भी जेल जा चुका है. लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उसने दोबारा लूटपाट करना शुरू कर दिया था. पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है. उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस लूटपाट के अन्य मामलों से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है.

