चेन्नई: सरकारी क्वार्टर में फांसी पर लटकी मिली महिला पुलिसकर्मी की लाश, हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

Chennai Woman Police Officer Suicide: चेन्नई के टीपी चथिरम पुलिस क्वार्टर में एक महिला पुलिसकर्मी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. लाश फांसी के फंदे से लटकी हुई थी. अन्ना नगर ट्रैफिक डिवीजन में तैनात अधिकारी कार्तिका रानी रविवार को ड्यूटी खत्म कर अपने आवास पर लौटी थीं.

और पढ़ें

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, उनका घर पुलिस क्वार्टर परिसर में ही मौजूद था. शाम तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन देर रात उनकी संदिग्ध मौत की जानकारी सामने आई. यह खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई.

जानकारी के मुताबिक, कार्तिका रानी की मौत का खुलासा तब हुआ जब विभाग के ही कर्मचारी अबिनेश किसी काम से उनके घर पहुंचे. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. खिड़की से अंदर झांकने पर उन्होंने कार्तिका रानी को साड़ी के सहारे छत से लटका देखा. यह मंजर देखकर अबिनेश घबरा गए और तुरंत घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घर का दरवाजा खोलकर कार्तिका रानी की लाश को नीचे उतारा. इसके बाद पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए किलपौक सरकारी अस्पताल भेजा गया. पूरे क्वार्टर परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों और परिवार वालों में घटना को लेकर गहरा दुख दिखाई दिया. पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की बारीकी से जांच की.

Advertisement

कार्तिका रानी अपने पीछे दो बच्चों- एक बेटी और एक बेटे को छोड़ गई हैं. परिवार इस हादसे से बेहाल है और किसी को अंदाजा नहीं था कि वह ऐसी मानसिक स्थिति में होंगी. वहीं, सहकर्मियों का कहना है कि वह हमेशा शांत स्वभाव और जिम्मेदार अधिकारी मानी जाती थीं. उनकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस ने इस मामले में सीआरपीसी की संबंधित धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है. मौत की वजह आत्महत्या बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारी अब कार्तिका रानी के परिवार, सहकर्मियों और परिचितों से बात कर रहे हैं, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.

पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि की जाएगी.

---- समाप्त ----