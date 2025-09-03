scorecardresearch
 

AAI अधिकारी राहुल विजय पर 232 करोड़ का गबन करने का आरोप, CBI ने किया गिरफ्तार

सीबीआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अधिकारी राहुल विजय को 232 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने 2019-2023 के बीच रिकॉर्ड में हेरफेर कर सरकारी धन को निजी खातों में ट्रांसफर किया था.

राहुल ने देहरादून एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान ये गबन किया (फोटो-ITG)
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल विजय को लगभग ₹232 करोड़ का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. सीबीआई टीम ने यह कार्रवाई एएआई से मिली एक शिकायत के बाद की. 

दरअसल, सीबीआई को इस सिलसिले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से एक शिकायत मिली थी. जिसके आधार पर उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. 

इल्जाम है कि आरोपी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, देहरादून हवाई अड्डे पर तैनात था, जहां वह आधिकारिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके एएआई के धन की धोखाधड़ी और गबन की एक व्यवस्थित साजिश में शामिल था.

इसके अलावा, उसने लगभग ₹232 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि को अपने निजी खातों में जमा कर लिया था. 

जांच के दौरान पता चला कि साल 2019-20 से 2022-23 की अवधि में देहरादून हवाई अड्डे पर तैनाती के दौरान राहुल विजय ने नकली और फर्जी संपत्तियां बनाकर और कुछ संपत्तियों के मूल्यों को बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेरी की ताकि नियमित जांच से बचा जा सके. इसमें प्रविष्टियों में शून्य जोड़ना भी शामिल था. 

इस हेरफेर के ज़रिए लगभग 232 करोड़ रुपये की राशि कथित तौर पर अभियुक्त राहुल के निजी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई. बैंक लेनदेन के प्रारंभिक विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि इस प्रकार जमा की गई धनराशि को अभियुक्त द्वारा व्यापारिक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे जनता के धन की हेराफेरी हुई.

सीबीआई टीम ने 28 अगस्त को जयपुर में अभियुक्त के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जिसमें अचल संपत्तियों और मूल्यवान प्रतिभूतियों के दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री भी मौके से बरामद हुई है. मामले की छानबीन जारी है.

TOPICS:

