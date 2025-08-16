ग्रेटर नोएडा में B.Tech छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा- I am Sorry

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी. मृतक छात्र की पहचान 24 वर्षीय शिवम के रूप में हुई है. वो बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला था. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना 15 अगस्त को थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के अंतर्गत हुई. छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. उस नोट में शिवम ने सबसे पहले "I am Sorry" लिखकर अपने कदम पर अफसोस जताया. इसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट से अपील की कि उसकी फीस परिवार को लौटा दी जाए. यही नहीं, सुसाइड नोट में शिवम ने अपने अंग दान करने की इच्छा भी व्यक्त की है.

सुसाइड नोट में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लिखी गई बातें सबसे चौंकाने वाली हैं. शिवम ने साफ तौर पर सिस्टम में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया. उसकी ये बातें न केवल उसकी गहरी मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं बल्कि शिक्षा तंत्र से असंतोष को भी उजागर करती हैं. वहीं दूसरी ओर मृतक छात्र के परिवार ने कॉलेज मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शिवम पिछले दो साल से कॉलेज नहीं जा रहा था.

इसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन की तरफ कभी परिवार को नहीं दी गई. परिवार का आरोप है कि यदि कॉलेज समय रहते सच्चाई बताता, तो शायद आज शिवम की जिंदगी बचाई जा सकती थी. स्वतंत्रता दिवस जैसे दिन पर हुई यह घटना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. एक युवा जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, वो सिस्टम की खामियों से हार गया.

जरूरी बात:- (यदि कभी आपके मन में खुदकुशी का ख्याल आता है, तो यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. ऐसी स्थिति में जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 और टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर तुरंत संपर्क करें. यहां आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए हर संभव मदद की जाती है. हमेशा याद रखें आपकी जिंदगी अनमोल है.)

