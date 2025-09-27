scorecardresearch
 

UAE में BKI आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी गिरफ्तार, भारत लाया गया मोस्ट वांटेड टेरेरिस्ट

पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे एक बड़े आतंकी नेटवर्क पर करारा वार किया है. बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के वांछित आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को अबू धाबी से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया. यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस, विदेश मंत्रालय, सीबीआई और यूएई सरकार के बीच मजबूत समन्वय का नतीजा है.

कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी रहा है पिंडी. (Photo: ITG)
पंजाब पुलिस ने शनिवार को बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) मॉड्यूल का खतरनाक आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताई गई है. पिंडी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले आतंकी नेटवर्क का अहम हिस्सा था. उसे कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी माना जाता है.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि रिंदा और पासिया का दायां हाथ था. बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र में उसने पेट्रोल बम हमलों, हिंसक वारदातों और जबरन वसूली जैसी कई खौफनाक घटनाओं को अंजाम दिया. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल न केवल अपराधों के समन्वय बल्कि आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए भी करता था.

डीजीपी ने इस ऑपरेशन में विदेश मंत्रालय, यूएई सरकार, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उनका आभार जताया. उन्होंने बताया कि बटाला पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए परमिंदर सिंह पिंडी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करवाया था. यह वैश्विक अलर्ट अबू धाबी में उसकी गतिविधियों और ठिकाने की पहचान में निर्णायक साबित हुआ.

बटाला के एसएसपी सुहैल कासिम मीर ने बताया कि परमिंदर सिंह के अपराधों की गंभीरता और पाकिस्तान स्थित आतंकियों से उसके सीधे संबंधों को देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज की गई. उन्होंने बताया कि रेड कॉर्नर नोटिस के बाद उसकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी गई और 24 सितंबर, 2025 को पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम अबू धाबी रवाना की गई. इस टीम ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे भारत लाने में सफलता पाई.

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पिंडी की गिरफ्तारी से एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की अहम कड़ी टूट गई है. यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि कानून के लंबे हाथों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती. डीजीपी गौरव यादव ने इसे पंजाब पुलिस की उन्नत क्षमताओं और वैश्विक पहुंच का बेहतरीन उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस अब तक संगठित अपराध और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में कई निर्णायक कदम उठा चुकी है.

गौरतलब है कि भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) के रूप में सीबीआई भारतपोल के जरिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है. इस बार भी सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियानों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. पंजाब पुलिस का मानना है कि परमिंदर पिंडी की गिरफ्तारी न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए बड़ी राहत है.

