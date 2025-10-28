बाइक राइडर ने सवारी को बनाया शिकार, छेड़छाड़ के बाद बैग लेकर हुआ फरार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के पास एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी बाइक राइडर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अजय रायाल के रूप में हुई है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली में एक महिला को सुनसान जगह पर ले जाकर लूटपाट और छेड़खानी करने के आरोप में 28 वर्षीय बाइक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है. इस अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन भी बरामद कर लिया गया है. आरोपी 12वीं पास है. गणेश नगर में रहता था.

जानकारी के मुताबिक, 24 अक्टूबर को पीड़ित महिला उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आनंद विहार पहुंची थी. उसने दोपहर करीब 3.40 बजे खोड़ा कॉलोनी के लिए एक बाइक राइड बुक की थी. लेकिन राइडर उसे उसके डेस्टिनेशन पर ले जाने के बजाय कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के पास एक सुनसान इलाके में ले गया.

वहां उसने महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने शोर मचा दिया. उसकी चीखें सुनकर पास की झुग्गी बस्ती से दो लोग मौके पर पहुंचे. उन्हें देखकर आरोपी घबरा गया और महिला का बैग छीनकर भाग निकला. बैग में 5000 रुपए नकद, एटीएम और कई कीमती निजी सामान थे.

इससे पहले कि लोग उसे पकड़ पाते, वह मौके से फरार हो गया. इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच में पता चला कि आरोपी ने टैक्सी एग्रीगेटर के साथ रजिस्टर्ड वाहन के बजाय किसी अन्य स्कूटर का इस्तेमाल किया था.

इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी की मूवमेंट को ट्रैक किया गया. पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को पांडव नगर से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि उसने महिला के बैग से कैश निकालने के बाद फेंक दिया था. सीसीटीवी फुटेज में बाद में एक कबाड़ी वाला बैग ले जाते दिखा.

पुलिस अब उस कबाड़ी की तलाश में जुटी है. इसके साथ ही आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने दिल्ली में महिला सुरक्षा पर एक फिर से सवाल खड़े कर दिया है.

