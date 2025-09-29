बेंगलुरु में बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश... 10 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 7 तस्कर गिरफ्तार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. यहां सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) कार्रवाई में एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है. इसमें एक विदेश नेटवर्क भी शामिल है. पिछले 10 दिन से पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चला रही है. 5 अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए करीब 10 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद की गई हैं.

पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान सीसीबी ने दो विदेशी नागरिकों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 3.858 किलोग्राम एमडीएमए क्रिस्टल, 41 ग्राम एक्स्टसी की गोलियां, 1.82 किलोग्राम हाइड्रो गांजा, 6 किलोग्राम गांजा, एक कार और एक बाइक जब्त किया गया है. उन्होंने बताया कि अकेले एमडीएमए और एक्स्टसी की कीमत 7.80 करोड़ रुपए आंकी गई है.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक केस में विदेशी डाकघर में पार्सल के जरिए आया हाइड्रो गांजा भी पकड़ा गया. ये सफलता पुलिस की सतर्कता और लगातार सक्रियता का नतीजा है. महादेवपुरा थाना क्षेत्र में सीसीबी नारकोटिक्स विंग ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा. यहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वो एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था.

पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो केरल से सस्ते दाम पर हाइड्रो गांजा खरीदकर ऊंची कीमत पर बेचता था. उसका मकसद शानदार जीवनशैली जीना और तेजी से पैसा कमाना था. उसी दिन सिद्धपुरा थाना क्षेत्र में सीसीबी ने एक और टीम भेजी. यहां तीन ड्रग तस्करों को पकड़ा गया. पूछताछ में तीनों ने माना कि वे सस्ते में गांजा खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचते थे. इसी से मोटा मुनाफा कमाते थे.

इसके बाद 19 सितंबर को अदुगोडी थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई. यहां एक ड्रग तस्कर पकड़ा गया. उसने पूछताछ में खुद को डेंटल कॉलेज का छात्र बताया. उसने पुलिस को बताया कि शानदार जीवनशैली और जल्दी अमीर बनने के लिए उसने भी सस्ते में हाइड्रो गांजा खरीदकर अपने ग्राहकों को ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया था. 24 सितंबर को पुलिस तस्करों की गतिविधि की खुफिया सूचना मिली.

यहां पता चला कि केजी नगर थाना क्षेत्र के विदेशी डाकघर में विदेश से आए पार्सल में मादक पदार्थ छिपाकर लाए गए हैं. पुलिस टीम ने जब छापा मारा तो 1.22 किलोग्राम मादक पदार्थ और अन्य सामान बरामद किया गया. पार्सल बुक करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. 25 सितंबर को हेब्बागोडी में सीसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की पूछताछ में उन दोनों ने माना कि वे एमडीएमए क्रिस्टल और एक्स्टसी गोलियां कम कीमत पर खरीदते थे. इसके बाद उन्हें ऊंचे दाम पर अपने ग्राहकों को बेचकर पैसा कमाते थे. इन सभी मामलों में अलग-अलग आरोपी पकड़े गए हैं. लेकिन इनके बीच समानता यही रही कि हर किसी को आसान पैसा और आलीशान जिंदगी का लालच था. सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर कॉलेज छात्र तक शामिल मिले हैं.

