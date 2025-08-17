scorecardresearch
 

BITS पिलानी गोवा कैंपस में छात्र की रहस्यमयी मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव

BITS Pilani Student Suicide Case: गोवा के बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. दक्षिण गोवा के वास्को स्थित हॉस्टल के एक कमरे में 20 वर्षीय छात्र का शव रहस्यमयी हालत में मिला है. मृतक छात्रा की पहचान कुशाग्र जैन के रूप में हुई है.

टेबल टेनिस खेलकर लौटा और सुबह मिला शव, हॉस्टल में हड़कंप. (Photo: Representational)
गोवा के बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. दक्षिण गोवा के वास्को स्थित हॉस्टल के एक कमरे में 20 वर्षीय छात्र का शव रहस्यमयी हालत में मिला है. मृतक छात्रा की पहचान कुशाग्र जैन के रूप में हुई है. शनिवार सुबह हुई इस घटना से पूरे कैंपस में शोक और सन्नाटा छा गया है.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ये घटना सुबह करीब 11 बजे की है. हॉस्टल का कमरा अंदर से बंद था. कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो संस्थान के अधिकारियों को सूचना दी गई. सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे. दरवाजा तोड़ा गया. बिस्तर पर छात्र का शव संदिग्ध हालत में पड़ा था.

मृतक कुशाग्र जैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. बिट्स पिलानी गोवा परिसर में अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान के तृतीय वर्ष के छात्र थे. बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात हॉस्टल लौटने से पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कैंपस में टेबल टेनिस खेला था. उस समय वे बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ दिखाई दिए थे. 

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस 

अगले ही दिन उनकी मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया. पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत की वजह मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी. एक अधिकारी ने कहा, "यदि कोई संदेहजनक पहलू सामने नहीं आता, तो इसे अप्राकृतिक मौत का मामला माना जाएगा."

क्या नींद में ही हो गई थी छात्र की मौत

इस घटना पर संस्थान की ओर से भी बयान जारी किया गया. बयान में कहा गया, "हम अपने छात्र की असामयिक मौत से बेहद दुखी हैं. शनिवार सुबह करीब 11 बजे उनके कमरे में उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया. मेडिकल टीम ने पुष्टि की कि उनकी मौत नींद में ही हो गई. पुलिस को तुरंत सूचित किया गया.''

संस्थान ने बताया अपूरणीय त्रासदी

इस बयान में आगे कहा गया, "सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं. हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. एक युवा जीवन की क्षति बेहद दर्दनाक है. यह एक अपूरणीय त्रासदी है. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुशाग्र के परिवार, उनके दोस्तों और समुदाय के हर उस सदस्य के साथ हैं, जो इस अचानक हुए हादसे से प्रभावित हैं."

सदमे में मृतक छात्र के सभी दोस्त

कैंपस के छात्र अब भी इस घटना से सदमे में हैं. दोस्त और सहपाठी यकीन नहीं कर पा रहे कि टेबल टेनिस खेलते हुए हंसता-बोलता साथी अगले ही दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा. मौत का कारण जो भी निकले, लेकिन इस घटना ने बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में गहरी टीस छोड़ दी है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

