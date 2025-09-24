scorecardresearch
 

Feedback

जुबीन गर्ग की मौत का रहस्य गहराया... CBI जांच की मांग तेज, MLA ने लगाए संगीन आरोप

19 सितंबर को सिंगापुर में समुंद्र में डूबकर हुए मशहूर गायक और असम की सांस्कृतिक पहचान जुबीन गर्ग की मौत को लेकर अब विपक्ष और जनता न्याय की मांग कर रहे हैं. इस केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है. हालांकि, असम सरकार ने केस की जांच के लिए सीआईडी का गठन किया है.

Advertisement
X
असम के सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में संदिग्ध मौत हो गई थी. (Photo:Instagram/@ZubeenGarg)
असम के सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में संदिग्ध मौत हो गई थी. (Photo:Instagram/@ZubeenGarg)

सिंगापुर में हुई सिंगर जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत पर अब रहस्य गहराता जा रहा है. असम में विपक्षी दलों ने साजिश का शक जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. आरोप हैं कि यात्रा दबाव में हुई, आयोजकों ने विरोधाभासी बयान दिए और सबूतों में गड़बड़ी है. इसके लिए असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. 

देवव्रत सैकिया का कहना है कि यह मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. इसमें साजिश का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. उन्होंने पत्र में लिखा है, "असम के सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की मृत्यु आकस्मिक नहीं लगती. यह घटना विदेशी धरती पर हुई है. इसमें क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाएं हैं. ऐसे में सीआईडी की जांच पर्याप्त नहीं होगी. उससे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है.''

उन्होंने कहा कि सीबीआई और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो तभी इंसाफ मिल सकता है. सैकिया ने कई सनसनीखेज दावे किए. उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले जुबीन गर्ग ने अपने करीबी सहयोगियों को बताया था कि वे स्वेच्छा से नहीं, बल्कि दबाव में विदेश जा रहे हैं. आरोप है कि उनको उनकी सामान्य यात्रा पद्धति बदलने के लिए मजबूर किया गया. 

सम्बंधित ख़बरें

मां विंध्यवासिनी के दर्शन का रोमांच (
धार्मिक यात्रा और ट्रैकिंग साथ-साथ, नवरात्रि में इन मंदिरों में करें दर्शन 
Zubeen Garg death mystery unsolved
जुबीन गर्ग की मौत: हादसा या साज़िश? आखिरी वायरल वीडियो ने बढ़ाया सस्पेंस 
Jubin Garg given a farewell with state honors, large crowd gathered.
सिंगर जुबिन गर्ग को विदाई, अंतिम यात्र में उमड़ी फैंस की भीड़ 
सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में क्या है अपडेट?  
Jubin Gargs final farewell, a massive crowd gathered.
सिंगर जुबिन गर्ग का आज अंतिम संस्कार, उमड़ी फैंस की भीड़ 
Advertisement

उन्हें सीमित साथियों के साथ भेजा गया, ताकि गवाहों की संख्या न्यूनतम रहे और आयोजकों की जवाबदेही सीमित हो जाए. इससे यह शक और गहराता है कि उनकी मौत महज हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश हो सकती है. इस मामले में सबसे बड़ा विवाद पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत को लेकर है. विपक्ष का आरोप है कि उनके बयान विरोधाभासी हैं.

इससे पहले असम सरकार ने श्यामकानु महंत पर राज्य में किसी भी समारोह या आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं. वे पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत के छोटे भाई हैं, जो फिलहाल असम राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं. उनका एक और भाई नानी गोपाल महंत गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं.

असम जातीय परिषद और रायजोर दल जैसे विपक्षी दल भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि विदेशी धरती पर हुई मौत की जांच सीआईडी जैसी राज्य एजेंसी नहीं कर सकती. एजेपी के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई ने कहा, "विदेशी धरती पर हुई मौत की जांच करने का अधिकार केवल सीबीआई के पास है. हम सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं.''

इस मामले को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि मामले की जांच अदालत की निगरानी में हो. जनता का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि जुबीन गर्ग, जो हमेशा खुद को सिर्फ इंसान कहते थे और जाति-धर्म से ऊपर रहते थे, उनकी मौत के बाद भी राजनीति और सत्ता के खेल हावी होते दिख रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement