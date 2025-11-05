प्रेमी संग पति को जान से मारा, टुकड़े कर किचन में दफनाया शव... अहमदाबाद की 'मुस्कान' की दिल दहलाने वाली करतूत!

यूपी के मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और एमपी के इंदौर की सोनम रघुवंशी जैसी खौफनाक हरकत गुजरात के अहमदाबाद की रूबी ने कर डाला. यहां के सरखेज के फतेवाड़ी इलाके में हत्या की ऐसी चौंकानेवाली वारदात सामने आई, जिसने 'दृश्यम' फिल्म की याद ताजा कर दी हैं. रूबी ने अपने प्रेमी और उसके तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति समीर अंसारी की हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर उसी मकान के किचन में दफना दिया. उसके ऊपर सीमेंट और टाइल्स लगाकर इस हत्याकांड को ऐसे छिपाया गया कि 14 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को तीन महीने पहले खुफिया जानकारी मिली थी कि फतेवाड़ी केनाल के पास रहने वाला समीर अंसारी पिछले एक साल से गायब है. लेकिन इस गुमशुदगी के पीछे एक खौफनाक सच दफन था. जांच शुरू हुई तो पुलिस को पता चला कि पिछले 14 महीनों से समीर का मोबाइल फोन बंद है. वह न तो किसी जान-पहचान वाले से संपर्क में था और न ही किसी ने उसे इतने लंबे वक्त में देखा था. इन सभी तथ्यों ने पुलिस के शक को गहरा कर दिया. इसके बाद जांच तेज कर दी गई.

डीसीपी अजीत राजियान ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 14 महीने से लापता समीर अंसारी की हत्या उसकी पत्नी रूबी ने की है. कत्ल की इस साजिश में रूबी का प्रेमी इमरान और उसके दो दोस्त साहिल और फैजू भी शामिल थे. पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है. इमरान से हुई पूछताछ में सामने आया कि समीर की हत्या उसकी पत्नी रूबी के इशारे पर की गई थी. चारों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.

Advertisement

हाथ-पैर बांधकर जान से मार डाला

आरोपियों ने पहले समीर अंसारी के हाथ-पैर बांधे, फिर हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को टुकड़ों में काटकर रसोई की जमीन में गाड़ दिया गया. ऊपर से सीमेंट व टाइल्स बिछा दी गईं, ताकि किसी को शक न हो. क्राइम ब्रांच की टीम ने इमरान की निशानदेही पर फतेवाड़ी केनाल के पास अहमदवाड़ी रॉ हाउस में स्थित उस मकान में खुदाई करवाई, जहां रूबी और समीर रहते थे. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई खुदाई के दौरान मानव अवशेष मिले.

खुदाई में बरामद हुआ नर कंकाल

पुलिस ने इंसानी हड्डियां और कंकाल बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रूबी और समीर पिछले पांच साल से इसी इलाके में रह रहे थे. दोनों की शादी तीन साल पहले हुई थी, लेकिन रूबी और इमरान के रिश्ते को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे. एक साल पहले इमरान भी उसी कॉलोनी में रहने आ गया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया. करीब एक साल पहले रूबी ने पड़ोसियों को बताया था कि उसका पति दुबई चला गया है.

हत्या के बाद किराए पर दिया घर

लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके बाद रूबी को हमेशा इमरान के साथ ही देखा गया. किसी ने कभी समीर को लौटते नहीं देखा. मंगलवार की रात जब पुलिस इमरान को लेकर आई और मकान की खुदाई शुरू की, तब जाकर सबको सच्चाई का पता चला कि समीर की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने की थी. हत्या के बाद कुछ महीनों तक रूबी उसी घर में रही, फिर उसने घर को किराए पर दे दिया. किराएदारों ने पुलिस को बताया कि घर में अजीब गंध और बेचैनी महसूस होती थी.

Advertisement

शादी के बाद मियां-बीवी में तनाव

परेशान होकर वे कुछ दिन पहले ही मकान खाली कर गए थे. इस हत्या में चार लोगों की भूमिका अब तक साफ हो चुकी है. इनमें रूबी, उसका प्रेमी इमरान, उसके दोस्त साहिल और फैजू शामिल हैं. इमरान की गिरफ्तारी के बाद बाकियों की तलाश जारी है. रूबी और समीर की शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते तनाव में थे. समीर अपने परिवार से भी कट गया था. पिता की मौत के बाद वो मां और रिश्तेदारों से संपर्क में नहीं रहा. रूबी ने सबको यकीन दिला दिया था कि समीर काम करने गया है.

मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम

बताते चलें कि मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी. इसके बाद उसने पति के शव के टुकड़े-टुकड़े करके उसे नीले रंग के ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया था. इस मामले का खुलासा उसके इकबालिया बयान के बाद हुआ था. उसी तरह इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी. उसने मेघालय में हनीमून के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया था.

---- समाप्त ----