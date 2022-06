Law and Order: बुलडोजर एक्शन पर SC की हिदायत, जानिए क्या है कानूनी प्रावधान?

देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को डिमोलेशन मामले में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है. क्योंकि यूपी सरकार ने पूरे राज्य में कई जगहों पर बुलडोजर चलाया है. हमने यह जानने का प्रयास किया कि डिमोलेशन को लेकर आखिर कानून में क्या प्रावधान हैं और पहले ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

क्या है अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया?

डिमोलेशन को लेकर अलग-अलग राज्यों में नगर निगम और पालिकाओं के अधीन अलग-अलग नियम हैं. मसलन किसी ने अगर सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण किया है तो सरकार उस निजी संपत्ति को ध्वस्त कर सकती है. या किसी और की संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाली इमारतें, या नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण भी ध्वस्तीकरण के आते हैं.

यूपी में क्या है नियम? (What is the rule in UP)

(1) उत्तर प्रदेश के प्राधिकरण, यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) के तहत डिमोलेशन करते हैं. जिसमें कहा गया है कि जहां कोई विकास शुरू किया गया है या किया जा रहा है या मास्टर प्लान का उल्लंघन कर पूरा किया गया है या अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी के बिना ही किया गया है, तो ऐसे में प्राधिकरण का उपाध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि इस तरह के विकास को हटाने के आदेश की एक प्रति जारी होने की तारीख से कम से कम 15 दिन और 40 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर डिमोलेशन कर निर्माण हटा दिया जाएगा.

(2) किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति तीस दिनों के भीतर उस आदेश के खिलाफ प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है. अपील पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा.

मध्य प्रदेश में क्या है नियम? (What is the rule in MP)

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 का नियम 12 निर्दिष्ट करता है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति नियमों का उल्लंघन करती है. उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाना चाहिए. नोटिस प्राप्त करने वाले को या तो भवन छोड़ने या नियमों का पालन करने के लिए 10 दिनों का समय दिया जाना चाहिए.

दिल्ली में क्या है नियम? (What is the rule in Delhi)

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 343 में अवैध रूप से, बिना मंजूरी के, या भवन उपनियमों का उल्लंघन कर निर्मित किसी भी इमारत को ध्वस्त करने से पहले नोटिस देने का प्रावधान है. कमिश्नर उस इमारत के मालिक या वहां रहने वाले को 5 से 15 दिनों के भीतर इमारत को गिराने का आदेश दे सकता है. ऐसा न करने पर आयुक्त स्वयं भवन को गिराने का आदेश दे सकता है.

इस नियम में यह भी स्पष्ट है कि आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति डिमोलेशन ऑर्डर में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है. जब ऐसी अपील दायर की जाती है, तो ट्रिब्यूनल आदेश के प्रवर्तन पर भी रोक लगा सकता है.

पहले क्या थे अदालत के फैसले? (What are the court rulings in past)

2008 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों द्वारा इस तरह के नोटिस की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक फैसला दिया और कहा कि अधिनियम की धारा 269 से जुड़ा प्रावधान अनिश्चित शर्तों में एक आदेश से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करता है. यह चरित्र में अनिवार्य है, लेकिन उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया गया था. यदि पहले प्रतिवादी को उचित कारण बताओ नोटिस दिया गया होता, तो वह दिखा सकता था कि अधिनियम के प्रावधानों का कथित उल्लंघन नगण्य है जो विध्वंस के आदेश की गारंटी नहीं देता था.

2010 के फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित पार्टी को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कारण बताओ नोटिस की सेवा करने का वर्णन किया और कहा, "इससे पहले कि विभाग किसी पार्टी के खिलाफ एक विध्वंस आदेश पारित करे, संबंधित व्यक्ति पर कारण बताओ नोटिस की तामील करना अनिवार्य है,"

इसी तरह 2019 में पारित एक और फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के विध्वंस के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया. अदालत ने जोर देकर कहा था कि इस देश के नागरिकों की संपत्ति को प्रभावित करने वाली विध्वंस की शक्ति का प्रयोग बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए. इस संबंध में नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिए.

हाल ही में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि अपील की वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले राज्य के अधिकारी किसी संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते. उच्च न्यायालय ने कहा कि "राज्य के अधिकारियों, जहां भी दो अधिनियमों के तहत निजी संपत्तियों पर किए गए निर्माण के संबंध में विध्वंस आदेश पारित किए जाते हैं, अपील की वैधानिक अवधि समाप्त होने तक वास्तविक विध्वंस के लिए कोई कार्रवाई करने के लिए इंतजार करना चाहिए."