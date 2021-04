PM मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, कहा- टीके से हराएंगे वायरस को

कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली. खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैंने आज दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली. इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना वैक्सीन 'कोवैक्सीन' की दूसरी डोज पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने दी. उनके साथ पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा मौजूद रहीं. पीएम मोदी को जब कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी, तब भी पी निवेदा मौजूद थीं. सिस्टर निवेदा ने कहा कि मुझे दूसरी बार पीएम से मिलने का मौका मिला, अच्छा लगा, हमने साथ में फोटो भी लिया.

Got my second dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS today.



Vaccination is among the few ways we have, to defeat the virus.



If you are eligible for the vaccine, get your shot soon. Register on https://t.co/hXdLpmaYSP. pic.twitter.com/XZzv6ULdan