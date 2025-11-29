Crorepati Tips: अमीर बनना है तो रोज छोड़ें दो प्याली चाय, इस फॉर्मूले से जुटा लेंगे 5 करोड़ रुपये!

हर किसी का सपना होता है कि वो अमीर (Rich) बने और उसके पास करोड़ों का फंड हो. ये सपना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे पूरा करना नामुमकिन भी नहीं है. खास बात ये है कि आप रोजाना सिर्फ दो प्याली चाय (Two Cup Tea) छोड़कर करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं. चौंकिए मत, ये संभव है एक खास फॉर्मूले से, जिसे हर कोई आजमा सकता है. इससे दोहरा फायदा भी होगा, चाय से सेहत पर पड़ने वाला बुरा असर कम होगा, तो आपका पैसा भी बनेगा. आइए जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में...

और पढ़ें

रोज दो चाय छोड़ बचाएं 20 रुपये

अमीर बनना है, तो आज से ही चाय से दूरी बनाना शुरू कर दें. जी हां अगर आप भी करोड़पति (Crorepati) बनना चाहते हैं, चाय से जुड़ी इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ ही दृढ़ संकल्प और एक टारगेट के साथ ऐसा कर सकते हैं. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि सिर्फ दिन में दो प्याली चाय (Two Cup Tea) को बाय-बाय करना है. आमतौर पर पेशेवर लोगों की बात करें तो चाय के शौकीन औसतन दो बार चाय तो पीते ही हैं और इस पर कम से कम 20 रुपये खर्च करते हैं. बस यही 20 रुपये बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं!

चाय छोड़ने का डबल फायदा

ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ होती है और कुछ लोग तो ऐसे ही जो दिन में एक-दो नहीं, बल्कि कई बार चाय पीते हैं. हम सभी जानते हैं कि चाय स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, लेकिन ये आपकी जेब भी ढीली करती है. चाय छोड़ने के डबल फायदे हैं, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और फाइनेंशियल हेल्थ भी. हालांकि, चाय के शौकीनों के लिए इसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं और वो भी तब जबकि स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालने वाली इस चीज को छोड़ने से आप करोड़पति बन सकते हैं. जरूरत है तो सिर्फ दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति और निवेश के फॉर्मूले की.

Advertisement

दो प्याली चाय का करोड़पति कनेक्शन

अब बताते हैं दो प्याली चाय के करोड़पति कनेक्शन के बारे में, तो अगर आप दो प्याली चाय रोज छोड़ते हैं, तो दिन के औसत 20 रुपये बचा लेते हैं. महीने के हिसाब से देखें, तो ये 600 रुपये हो जाती है. इस रकम को सही जगह निवेश करते करोड़पति बना जा सकता है. इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में हर महीने इतनी रकम को इन्वेस्ट करना होगा. म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त रिटर्न मिलता है. जो 15 से 20 फीसदी तक हो सकता है.

SIP Power का दिखेगा कमाल

आप दो चाय के पैसों से म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (SIP) की शुरुआत कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें, जितनी जल्दी निवेश की शुरुआत की जाती है, मोटा फंड जुटाना उतना ही आसान होता है. अब मान लीजिए किसी ने 20 वर्ष का उम्र में दो चाय की प्याली छोड़ रोजाना 20 रुपये के हिसाब से महीने में 600 रुपये सेव किए और उसकी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दी. तो फिर 480 महीने या 40 साल तक ये रकम इन्वेस्ट करने पर आपके द्वारा कुल 2,88,000 रुपये जमा होंगे.

अब SIP Calculator से गणना करें, तो इस टाइम पीरियड में अगर औसत 15 फीसदी का रिटर्न भी मिलता है, तो फिर इस हिसाब से आपकी जमा रकम 1,38,28,002 रुपये हो जाएगी यानी आप करोड़पति बन जाएंगे. इसमें 1,35,40,002 रुपये तो केवल ब्याज के होंगे. वहीं अब अगर SIP में अधिकतम 20 फीसदी तक रिटर्न के आधार पर देखें तो फिर आपकी रकम 5,84,44,517 रुपये हो जाएगी.

Advertisement

SIP Power का दिखता है असर

SIP में निवेश पर कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है और सीधे शब्दों में कहें तो इन्वेस्टमेंट पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिससे जमा फंड और भी बढ़ जाता है. किसी भी उम्र के लोग म्‍यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं. इसके पीछे कम्पाउंडिंग (Compounding) की ही ताकत है, जो निवेश के लिहाज से इसे पॉपुलर बनाए हुए हैं. पावर ऑफ कम्पाउंडिंग का फॉर्मूला कहता है कि निवेश को लंबी अवधि तक जारी रखना होगा, 20–30 साल लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का असली जादू दिखाई देता है.

(नोट- किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----