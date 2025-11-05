Noida Richest Man: नोएडा शहर में सबसे अमीर कौन है? नहीं जानते... सेक्टर-4 में बड़ा ऑफिस, करते हैं ये काम

देश में बड़े शहरों में नोएडा (Noida) का नाम आता है. यहां पर तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां (Multinational Companies) हैं. पिछले एक दशक में नोएडा का विस्तार भी तेजी से हुआ है. अब नोएडा में एक से बढ़कर एक रईस रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है, नोएडा का सबसे अमीर शख्स कौन है? अगर आप नोएडा में रहते हैं, तो भी शायद पता नहीं होगा, कि हमारे बीच या फिर हमारे शहर में सबसे अमीर कौन है? उनका क्या बिजनेस है? उनकी कितनी नेटवर्थ (Net Worth) है और किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं?

चलिए अब आपको नोएडा के सबसे अमीर आदमी के बारे में बताते हैं, 'ऊपरवाला सब देख रहा है...' विज्ञापन का ये टैगलाइन हर किसी को याद है, फिर तो CP Plus कंपनी भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है. इस कंपनी के मालिक आदित्य खेमका हैं, आदित्य खेमका की कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, और कंपनी का नाम Aditya Infotech Ltd. है. ये कंपनी वीडियो-सर्विलांस, CCTV कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन सेक्टर में एक्टिव और बड़ा नाम है. इस कंपनी का CCTV कैमराद देशभर काफी मशहूर है.

हुरून इंडिया रिच लिस्ट में खेमका का नाम

दरअसल, आदित्य खेमका दिल्ली से सटे नोएडा के बड़े कारोबारी है. Aditya Khemka की कंपनी Aditya Infotech Ltd. जिसका ब्रांड नाम 'CP Plus' है. हुरून इंडिया रिच लिस्ट-2025 के मुताबिक नोएडा में सबसे अमीर आदित्य खेमका हैं, इनके परिवार की नेटवर्थ करीब 35,140 करोड़ रुपये बताई गई है. नोएडा के सेक्टर-4 में Khemka Square के नाम से कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस है. बता दें, मौजूदा समय में Aditya Infotech Ltd. का मार्केट कैप करीब 15,500 करोड़ रुपये है.

51 साल आदित्य खेमका Aditya Infotech कंपनी के MD & Director हैं, जबकि हरि शंकर खेमका (Hari Shanker Khemka) Whole-Time डायरेक्टर और चेयरमैन हैं. आदित्य खेमका ने अपने बिज़नेस की शुरुआत 1994 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांडों के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में की थी, उसके बाद 2010 के आसपास उन्होंने सर्विलांस कैमरा-बिज़नेस को अपनाया और उसे तेजी से बड़ा किया. Aditya Khemka के नेतृत्व में Aditya Infotech Ltd. ने अपनी उत्पादन क्षमता और उत्पाद विविधता दोनों बढ़ाई है.

आदित्य खेमका

शहर-दर-शहर कंपनी का करोबार

कंपनी के पास भारत के 500 से अधिक शहरों में चैनल पार्टनर्स और सर्विस-सेंटर्स मौजूद हैं. कंपनी का काम अब सिर्फ CCTV तक सीमित नहीं, बल्कि स्मार्ट होम कैमरा, वाई-फाई कैमरा, डैशकैम, वीडियो एनालिटिक्स में विस्तार हुआ है. आदित्य खेमका की ये कंपनी सालाना करीब 82 लाख कैमरों का निर्माण कर रही है. CCTV मार्केट में करीब 25 फीसदी हिस्सेदारी CP Plus की है.

कंपनी ने 'Make in India' के ट्रेंड को अपनाया है. कंपनी की शुरुआत आयातित उत्पादों के साथ हुई थी, लेकिन अब कंपनी का R&D और मैन्युफैक्चरिंग-लोकलाइजेशन पर फोकस है. क्योंकि आज के दौर में CCTV कैमरा हर घर की जरूरत बनती जा रही है.

आदित्य खेमका की पढ़ाई-लिखाई

आदित्य खेमका ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री ली है. इनके पास सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो सर्विलांस सेक्टर में करीब 30 वर्षों का अनुभव है. आदित्य खेमका को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. इसी साल उन्हें विकसित दिल्ली समिट एंड अवार्ड्स द्वारा Pioneer in Surveillance Industry Award 2025 से नवाजा गया. आदित्य खेमका समेत नोएडा में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है.



