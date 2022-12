Aadhaar से जुड़ा ये मैसेज से फेक नहीं....आपको भी आया है तो तुरंत निपटा लें ये काम

आधार कार्ड (Aadhar Card) यानी हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज. आज बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर किसी स्कूल में एडमिशन लेना...हर जगह इसकी जरूरत होती है. इससे जुड़ा एक जरूरी काम आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसके बारे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) कार्ड होल्डर्स को मैसेज कर इसे जल्द निपटाने की अपील कर रहा है. अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है, तो इसे हल्के में न लें और दिशा-निर्देशों को जरूर मानें.

UIDAI भेज रहा ये मैसेज

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से ऐसे आधार कार्ड होल्डर्स को मैसेज भेजकर बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करने के लिए मैसेज द्वारा सूचित किया जा रहा है, जिनके कार्ड के 10 साल पूरे होने वाले हैं. मैसेज में आधार कार्ड की वैधता की अंतिम तिथि का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है, 'कृपया अपने नजदीकी आधार सेंटर में जाकर अपनी Biometrics Details को तुरंत अपडेट करा लें. ऐसा बिना किसी शुल्क के कराया जा सकता है.' ये मैसेज कुछ इस तरह भेजा जा रहा है.

'Your Aadhaar is valid till (...) Please update the biometrics free of cost at the nearest Aadhaar center. UIDAI'

अपडेट कराना क्यों है जरूरी ?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बीते दिनों जारी अपने एक नोटिफिकेशन में कहा था कि Aadhar अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (CIDR) में यूजर्स से संबंधित सटीक जानकारी उपलब्ध रहेगी. आधार कार्ड होल्डर इसके नामंकन की तारीख से हर 10 साल बाद पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के जरिए अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं. डिटेल्स को अपडेट कराने को लेकर रेग्युलेशन और प्रोविजन में भी बदलाव किए गए हैं.

134 करोड़ आधार नंबर जारी

UIDAI द्वारा अपडेट डॉक्यूमेंट के फीचर को डेवलप किया गया है. इसे 'My Aadhaar Portal' और 'My Aadhaar App' के जरिए ऑनलाइन यूज किया जा सकता है. नए फीचर से आधार कार्ड होल्डर पहचान प्रमाणपत्र और एड्रेसप्रूफ डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर अपनी डिटेल्स को वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए आप नजदीकी Aadhar Center में भी जा सकते हैं. बता दें UIDAI ने अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए हैं. जबकि बीते साल आधार में विभिन्न प्रकार के लगभग 16 करोड़ अपडेट हुए हैं.

आज ही कराएं डिटेल अपडेट

UIDAI द्वारा कार्ड होल्डर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे इस मैसेज को मानना इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी आधार डिटेल अपडेट नहीं होगी तो कार्ड्स की वैधता समाप्त हो सकती है. जैसा कि देश के हर नागरिक के लिए आज की तारीख में आधार (Aadhaar)सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. तो इसकी वैधता खत्म होने से आपको बैंकों में अकाउंट खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

घर बैठे ऐसे करें एड्रेस अपडेट