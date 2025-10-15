Diwali 2025 पर खरीदें ये 25 स्टॉक्स, रिटर्न से जगमगाने लगेगा पोर्टफोलियो

दिवाली (Diwali) फिर आ गई है, दिवाली से ठीक पहले शेयरों में भी रौनक लौट आई है. अगर आप इस दिवाली शेयर बाजार में निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो तमाम ब्रोकरेज कंपनियों ने इस फेस्टिव सीजन (Festive Season) के लिए करीब 25 स्टॉक्स चुने हैं. जो अगले एक साल में शानदार रिटर्न दे सकते हैं. ब्रोकरेज ने कम से कम 25 तक रिटर्न का अनुमान लगाया है.

इस कड़ी में HDFC Securities दिवाली पिक्स के तौर पर 4 मेगा-कैप और 6 उभरते स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है. ब्रोकरेज का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 तक मजबूत ग्रोथ मोड में रहेगी. कॉर्पोरेट आय बढ़ रही है, ब्याज दरें स्थिर हैं और सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की रफ्तार निवेश के लिए बेहतर माहौल बना रही है. रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 50 अगले 12 से 18 महीनों में 10 से 12 फीसदी तक ऊपर जा सकता है.



HDFC Securities के Picks:

1. भारती एयरटेल लिमिटेड (Bharti Airtel), Buy रेंज: ₹1,935-1,985, टारगेट: ₹2,244

टेलिकॉम सेक्टर में सुधार, बढ़ते औसत राजस्व (ARPU) और अफ्रीका में कारोबार मजबूत होने से भारती एयरटेल से वित्त वर्ष 25-27 के दौरान 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है.

2. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (Larsen & Toubro- L&T), कितने में खरीदें: ₹3,760-3,818, टारगेट: ₹4,243

एलएंडटी को ₹6.1 लाख करोड़ की मज़बूत ऑर्डर बुक और ग्लोबल बिजनेस में सुधार का लाभ मिल रहा है.

3. JSW एनर्जी, कितने में खरीदें: ₹538-555, टारगेट: ₹639

जेएसडब्ल्यू एनर्जी का ध्यान EBITDA लक्ष्यों को पूरा करने और परियोजनाओं को समय पर चालू करने पर है.

4. पिडिलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries), कितने में खरीदें: ₹1,500-1,550, टारगेट: ₹1,717

पिडिलाइट ने पिछले चार वर्षों में वॉल्यूम वृद्धि में 12.5 प्रतिशत CAGR हासिल की है, जो मज़बूत घरेलू मांग, खुदरा विस्तार और बढ़ती निर्माण गतिविधियों के कारण संभव हुई है.

5. नॉर्दर्न आर्क कैपिटल (Northern Arc Capital), बॉयिंग रेंज: ₹265-277, टारगेट: ₹333.50

6. शीला फोम (Sheela Foam), कितने में खरीदें- ₹678-698, टारगेट: 837 रुपये (अधिग्रहण और मार्जिन सुधार की उम्मीद)

7. IDFC First Bank, कितने में खरीदें- Rs 73-75, टारगेट- Rs89 (खुदरा लोन पोर्टफोलियो में सुधार)

8. Associated Alcohols and Beverages, Buy range: Rs 1,008-1,035, टारगेट: Rs 1,182

9. MSTC Ltd, कितने में खरीदें- Rs 525-548, टारगेट: Rs 673

10. Happy Forgings Ltd, Buy range: Rs 910-944, टारगेट: Rs 1,083



वहीं Ashika Stock Broking ने अपनी दिवाली मुहूर्त पिक्स में 6 स्टॉक्स को चुना है. इनमें करीब 25% तक की बढ़त की संभावना जताई गई है.

11. ABLBL (Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd.)

ABLBL, जो मई 2025 में Aditya Birla Fashion & Retail से डीमर्ज हुआ है, कई प्रमुख ब्रांड जैसे Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly और Peter England को हैंडल करता है.

12. Standard Glass Lining Technology Ltd.

Standard Glass को 24.3% तक की बढ़त का अनुमान है. यह कंपनी फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीज को ग्लास-लाइन्ड इक्विपमेंट देती है और हाल ही में AG Japan से तकनीकी लाइसेंस लेकर Shell & Tube Glass Lined Heat Exchangers पेश किया है.

13. RedTape Ltd

RedTape शेयर में करीब 24.1% की बढ़ोतरी का अनुमान है.

14. Dabur India और

15. Ganesha Ecosphere

16. PNB

AB Capital की Diwali Picks:

17. Cohance Life Sciences, टारगेट प्राइस: ₹1,050

18. Hindustan Aeronautics (HAL), टारगेट प्राइस: ₹5600

19. Juniper Hotels, टारगेट प्राइस: ₹350

20. Max Healthcare Institute, टारगेट प्राइस: ₹1375

21. Paras Defence & Space Technologies, टारगेट प्राइस: 900 रुपये

22. Phoenix Mills, टारगेट प्राइस: ₹1900

23. Sagility, टारगेट प्राइस: Rs 60

24. Sky Gold & Diamonds, टारगेट प्राइस: Rs 430

25. Uno Minda, टारगेट प्राइस: Rs 1,475

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

