ब्रिटेन में शिफ्ट होने या पढ़ने का है प्लान? काम आ सकती है SBI की ये सर्विस!

अगर आपका प्लान ब्रिटेन में नौकरी करने, पढ़ने या फिर शिफ्ट होने का है, तो उनके लिए देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक स्पेशल खाता सर्विस शुरू की है. इसे डिजिटल तरीके से खोला जा सकता है और इसमें कई नए तरह के फीचर्स दिए गए हैं.

ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों के लिए SBI ने Namaste UK नाम की स्पेशल खाता सर्विस चालू की है. इस खाते को SBI की सिर्फ YONO SBI UK डिजिटल बैंकिंग ऐप से खोला जा सकता है. बैंक का कहना है कि इस खाते के साथ ग्राहकों को एक मुफ्त अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड दिया जाएगा.

आकर्षक दरों पर करें ब्रिटेन से लेनदेन

जो लोग भारत से ब्रिटेन नौकरी करने या पढ़ने गए हैं. वो या तो वहां से पैसे भारत भेजते हैं या यहां से पैसे वहां मंगवाते हैं. इस खाते से ग्राहक तरजीही एक्सचेंज रेट पर इस तरह के लेनदेन कर पाएंगे.

अनलिमिटेड विड्रॉल की सुविधा

एक बार ग्राहक का Namaste UK खाता एक्टिवेट हो जाता है जो उसे ब्रिटेन में खाते से अनलिमिटेड विड्रॉल की सुविधा मिलेगी.

