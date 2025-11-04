चांदी में फिर बड़ी गिरावट, झटके में सोना इतना सस्ता... Gold-Silver New Rates

सोना और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rate) में मंगलवार को एक बार फिर तेज गिरावट आई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से लेकर घरेलू मार्केट तक में कीमती धातुओं के दाम गिरे हैं. एमसीएक्स पर जहां सोना 500 रुपये सस्ता हुआ है, तो वहीं चांदी का भाव करीब 2500 रुपये तक टूटी है. आइए जानते हैं अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे?

Silver की कीमत में तगड़ी गिरावट

सबसे ज्यादा गिरावट चांदी की कीमतों में देखने को मिली है. मंगलवार को एमसीएक्स पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 1,47,602 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गया था. जबकि इसका पिछला कारोबारी बंद 1,50,150 रुपये था. मतलब ये 2500 रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई थी. कारोबार आगे बढ़ने पर ये गिरावट कुछ कम जरूर हुई, लेकिन शाम पांच बजे तक Silver Price 1800 रुपये फिसलकर 1,48,343 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

MCX पर इतना फिसला Gold

मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम खबर लिखे जाने तक 487 रुपये की गिरावट के साथ 1,20,928 रुपये पर कारोबार कर रहा था. बीते कारोबारी दिन ये 1,21,415 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. हालांकि, शुरुआती कारोबार के दौरान Gold 1,19,801 रुपये तक फिसल गया था. यानी ये 1614 रुपये प्रति 10 ग्राम कर गिरा था.

घरेलू मार्केट में भी चांदी का बुरा हाल

बात घरेलू बाजार में सोना-चांदी की लेटेस्ट कीमतों की करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक, बीते कारोबारी दिन के मुकाबले यहां भी Gold-Silver सस्ता हुआ है. 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट सोमवार को क्लोजिंग के समय 1,20,777 रुपये था, जो मंगलवार की शाम 1,20,419 रुपये रह गया. इस हिसाब भाव 358 रुपये टूटा है.

वहीं चांदी का रेट देखें, तो ये सोमवार के मुकाबले जबर्दस्त गिरावट लेकर बंद हुई है. आईबीजीए की वेबसाइट पर सोमवार की शाम 1 किलो चांदी का भाव 1,49,300 रुपये था, जो कि अब गिरकर 1,46,150 रुपये रह गया है. ऐसे में ये 3,150 रुपये सस्ती हुई है. बता दें कि ये रेट देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब आप सर्राफा दुकान पर गोल्ड-सिल्वर ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो फिर इस पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी देना होता है.

हाई से इतना सस्ता सोना-चांदी

Gold-Silver Price में गिरावट का सिलसिला बीते दो सप्ताह से लगातार जारी है. एक दो दिनों को छोड़ दें, तो ये फिसला ही है. इसके हाई लेवल से तुलना करें, तो सोने का एमसीएक्स हाई 1,32,821 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जिससे ये फिलहाल 11,893 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है. वहीं चांदी अपने हाई 1,72,398 रुपये प्रति किलो से 24,055 रुपये सस्ती चल रही है.

