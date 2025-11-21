Amrit Vrishti Scheme: जबर्दस्त है SBI की 'अमृत वृष्टि' योजना, 444 दिन की Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा ब्याज

भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है. सबसे भरोसेमंद भी है, हर शहर और हर कस्बे में इस बैंक की मौजूदगी है. इसलिए सेविंग अकाउंट (Saving Account) से लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के लिए लोगों की पहली पसंद SBI होती है.

दरअसल, देश में बड़े पैमाने पर लोग SBI में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, SBI की किस स्कीम पर सबसे ज्यादा ब्याज दरें हैं. वैसे तो आप SBI में 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, टैन्योर के हिसाब से ब्याज दरें तय हैं.

Amrit Vrishti योजना के बारे में

लेकिन इन सबके बीच SBI की एक पॉपुलर एफडी स्कीम है, जिसका नाम अमृत वृष्टि (Amrit Vrishti) है, ये स्कीम 444 दिन के लिए है, यानी आप इतने दिन के लिए अगर एसबीआई में FD करते हैं, इस स्कीम पर बैंक सबसे ज्यादा 6.60% सालाना ब्याज देता है. यह दर सामान्य FDs से अधिक है और एक संतुलित अवधि में बेहतर कमाई देती है.

बता दें,SBI की स्पेशल डिपॉज़िट योजना Amrit Vrishti पर 15 जून 2025 से 6.60 फीसदी सालाना ब्याज का प्रावधान है. इससे पहले इस स्कीम पर सामान्य ग्राहकों को 6.85% वार्षिक ब्याज मिलता था.

सीनियर सिटीजन और Super Senior Citizens के लिए यह योजना और भी आकर्षक बना हुआ है. क्योंकि उन्हें सामान्य दर के एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है. सीनियर सिटी को Amrit Vrishti योजना में 444 दिन की FD पर 7.10 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 7.20 फीसदी सालाना ब्याज का प्रावधान है.

किस तरह की FD है यह?

Amrit Vrishti एक स्पेशल टेन्योर FD है, 444 दिन यानी करीब डेढ़ साल के लिए. यह स्कीम खासकर ऐसे लोगों के लिए हैं, जो डेढ़ साल तक के लिए सुरक्षित निवेश का विकल्प चाहते हैं. जो बिना जोखिम के तय ब्याज पाना चाहते हैं. वरिष्ठ नागरिक जिन्हें अन्य स्कीमों की तुलना में ऊंची ब्याज दरें चाहिए.

Amrit Vrishti योजना में निवेश SBI की शाखा और डिजिटल चैनलों (जैसे इंटरनेट बैंकिंग, YONO ऐप) दोनों से किया जा सकता है. इसके लिए सिर्फ बचत खाता, KYC दस्तावेज और जमा राशि की आवश्यकता होती है.

SBI में ये भी FD स्कीम्स

इसके अलावा 46 दिन से 179 दिनों की FD पर सामान्य ग्राहकों को करीब 4.90%, और वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को 5.40% ब्याज दरें मिलेंगी. 2 से 3 वर्ष की अवधि के लिए दर 6.45% निर्धारित की गई है. वहीं 5 से 10 वर्ष की अवधि में सामान्य ग्राहकों के लिए यह दर 6.05% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.05% रखी गई है.



इसके बावजूद खासकर सीनियर सिटीजन के लिए SBI We-Care Deposit Scheme एक स्कीम है, इस स्कीम में 5 से 10 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7% से ज्यादा ब्याज मिलता है. यह स्कीम SBI द्वारा खासतौर पर बुजुर्ग ग्राहकों के लिए लाई गई है, ताकि उन्हें सुरक्षित और ऊंचा रिटर्न मिलता रहे,



