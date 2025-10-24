Agra Richest Person: आगरा में सबसे अमीर कौन? इस बड़ी कंपनी के हैं मालिक... पूरे देश में बिजनेस

आगरा में फेमस क्या है? आप कहेंगे- ताजमहल. अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा में सबसे अमीर कौन है? अधिकतर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं होगा. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आगरा के सबसे अमीर शख्स का नाम और उनका ऐसा क्या बिजनेस है, जिससे वो इस मंजिल तक पहुंच पाए.

आगरा के अमीरों की लिस्ट में प्रदीप कुमार जैन (Pradeep Kumar Jain) का नाम सबसे ऊपर है, जो कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के संस्थापक हैं, फिलहाल वो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (Chairman & Managing Director) हैं. यही नहीं, प्रदीप कुमार जैन उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं.

प्रदीप कुमार जैन के बारे में

प्रदीप कुमार जैन ने 1989 में पीएनसी कंस्ट्रक्शन की स्थापना आगरा में की थी. 2000 में इस कंपनी को पीएनसी इंफ्राटेक (PNC Infratech) लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया. आज यह कंपनी भारत की प्रमुख निर्माण और बुनियादी ढांचा कंपनियों में से एक है, जो कि सड़क, राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे और औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है. देश में इस कंपनी ने बड़े-बड़े ब्रिज बनाए हैं.

प्रदीप कुमार जैन

पीएनसी इंफ्राटेक के बारे में

Advertisement

PNC Infratech Ltd का मार्केट कैप करीब 7,260 करोड़ रुपये है, यह कंपनी शेयर बाजार (Stock Market) में लिस्टेड है. इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग करीब 56.07 फीसदी है. PNC इंफ्राटेक में प्रदीप कुमार जैन के अलावा चक्रेश कुमार जैन और योगेश कुमार जैन भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. इन तीनों की नेटवर्थ करीब 4400 करोड़ रुपये की आंकी गई है.

इनकी कुल संपत्ति का अधिकांश हिस्सा कंपनी के शेयरों में निवेशित है. प्रदीप कुमार जैन पीएनसी इंफ्राटेक से संबंधित अन्य कंपनियों में भी निदेशक पदों पर कार्यरत हैं.

कई बड़े प्रोजेक्ट पीएनसी इंफ्राटेक के नाम

बता दें, प्रदीप कुमार जैन के पास निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर में 43 वर्षों का लंबा अनुभव है. उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के कारण पीएनसी इंफ्राटेक ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है. उनकी कंपनी की वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8,730 करोड़ रुपये की आय रही थी.

आगरा के धनकुबेरों में नवीन जैन का भी नाम

इसके अलावा आगरा में अमीरों की फेहरिस्त में नवीन जैन का नाम आता है. जिनकी संपत्ति करीब 441 करोड़ रुपये बताई जाती है. नवीन जैन फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं. उन्होंने 2017 में नगर निगम चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में संपत्ति का ब्योरा दिया था. नवीन जैन फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए चुने गए.



---- समाप्त ----