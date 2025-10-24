scorecardresearch
 

Agra Richest Person: आगरा में सबसे अमीर कौन? इस बड़ी कंपनी के हैं मालिक... पूरे देश में बिजनेस

Agra Richest Person: आगरा के अमीरों की लिस्ट में प्रदीप कुमार जैन (Pradeep Kumar Jain) का नाम सबसे ऊपर है,  जो कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के संस्थापक हैं, फिलहाल वो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (Chairman & Managing Director) हैं.

Advertisement
X
आगरा के सबसे अमीर शख्स का बड़ा कारोबार. (Photo: Pncinfratech)
आगरा के सबसे अमीर शख्स का बड़ा कारोबार. (Photo: Pncinfratech)

आगरा में फेमस क्या है? आप कहेंगे- ताजमहल. अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा में सबसे अमीर कौन है? अधिकतर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं होगा. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आगरा के सबसे अमीर शख्स का नाम और उनका ऐसा क्या बिजनेस है, जिससे वो इस मंजिल तक पहुंच पाए.

आगरा के अमीरों की लिस्ट में प्रदीप कुमार जैन (Pradeep Kumar Jain) का नाम सबसे ऊपर है,  जो कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के संस्थापक हैं, फिलहाल वो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (Chairman & Managing Director) हैं. यही नहीं,  प्रदीप कुमार जैन उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं. 

प्रदीप कुमार जैन के बारे में 

सम्बंधित ख़बरें

Sister-in-law attacks brother-in-law in Agra (Photo- AI-generated)
देवर का प्राइवेट पार्ट काट कर भागी भाभी, दिवाली की रात घर में गूंजी चीखें 
LPG cylinder explosion in Agra
सिलेंडर फटने से पूरा मकान धराशायी, मलबे में कई लोग दबे 
आगरा-लखनऊ टोल प्लाजा पर कम बोनस मिलने पर विरोध प्रदर्शन करते कर्मचारी (Photo: ITG)
टोल पर 1100 रुपये का बोनस मिलने पर भड़के कर्मचारी, लोगों को दे दिया 'फ्री पास' का तोहफा 
cylinder blast
दीपावली पर बड़ा हादसा! सिलेंडर फटा तो ढह गया घर, 6 लोगों की हालत गंभीर 
MP Mohibullah Nadvi and his fourth wife Rumana (Photo- ITG)
सपा सांसद को अपनी चौथी पत्नी को हर महीने देना होगा ₹30 हजार गुजारा भत्ता  

प्रदीप कुमार जैन ने 1989 में पीएनसी कंस्ट्रक्शन की स्थापना आगरा में की थी. 2000 में इस कंपनी को पीएनसी इंफ्राटेक (PNC Infratech) लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया. आज यह कंपनी भारत की प्रमुख निर्माण और बुनियादी ढांचा कंपनियों में से एक है, जो कि सड़क, राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे और औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है. देश में इस कंपनी ने बड़े-बड़े ब्रिज बनाए हैं.  

प्रदीप कुमार जैन

पीएनसी इंफ्राटेक के बारे में 

Advertisement

PNC Infratech Ltd का मार्केट कैप करीब 7,260 करोड़ रुपये है, यह कंपनी शेयर बाजार (Stock Market) में लिस्टेड है. इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग करीब 56.07 फीसदी है. PNC इंफ्राटेक में प्रदीप कुमार जैन के अलावा चक्रेश कुमार जैन और योगेश कुमार जैन भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. इन तीनों की नेटवर्थ करीब 4400 करोड़ रुपये की आंकी गई है.

इनकी कुल संपत्ति का अधिकांश हिस्सा कंपनी के शेयरों में निवेशित है. प्रदीप कुमार जैन पीएनसी इंफ्राटेक से संबंधित अन्य कंपनियों में भी निदेशक पदों पर कार्यरत हैं. 

कई बड़े प्रोजेक्ट पीएनसी इंफ्राटेक के नाम

बता दें, प्रदीप कुमार जैन के पास निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर में 43 वर्षों का लंबा अनुभव है. उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के कारण पीएनसी इंफ्राटेक ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है. उनकी कंपनी की वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8,730 करोड़ रुपये की आय रही थी.

आगरा के धनकुबेरों में नवीन जैन का भी नाम

इसके अलावा आगरा में अमीरों की फेहरिस्त में नवीन जैन का नाम आता है. जिनकी संपत्ति करीब 441 करोड़ रुपये बताई जाती है. नवीन जैन फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं. उन्होंने 2017 में नगर निगम चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में संपत्ति का ब्योरा दिया था. नवीन जैन फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए चुने गए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement