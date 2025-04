Minor Bank Account Rule: RBI का बड़ा फैसला, अब 10 साल के बच्चे भी ऑपरेट कर सकेंगे बैंक अकाउंट!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब 10 साल या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से अपना बैंक अकाउंट खोलने और उसे ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है. इससे पहले नाबालिगों के बैंक खाते को माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा संचालित किया जाता था. सोमवार को केंद्रीय बैंक ने ये बड़ा ऐलान किया और सर्कुलर जारी कर कहा कि 'कम से कम 10 साल की आयु सीमा या इससे ऊपर को स्वतंत्र रूप से सेविंग/टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दी जा सकती है.

नाबालिगों को ATM से लेकर चेकबुक तक!

पीटीआई के मुताबिक, RBI ने कहा है कि ऐसे नाबालिगों को अपने परिजन या कानूनी अभिभावक के माध्यम से अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दी जा सकती है. केंद्रीय बैंक ने ये भी कहा कि तमाम बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के आधार पर नाबालिगों के अकाउंट को अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं भी दे सकते हैं. सर्कुलर के अनुसार Banks नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक समेत अन्य जरूरी सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं.

नाबालिगों के जमा खाते खोलना और उनका संचालन करना

Opening of and operation in deposit accounts of minorshttps://t.co/7v7OM9CKk6